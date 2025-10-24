長崎市は来年度からの財政の見通しについて「近年にない深刻な状況」にあると説明しました。

人口減少による税収の減少や、物価の高騰などが原因と説明し「戦略的な収支改善に取り組む」としています。

（市財政課 宮田佳和 課長）

「非常に厳しい財政状況が出てきている。しっかり歳入歳出を見直しながら、必要な予算については、しっかりつけていきたいと考えている」

「中期財政見通し」は、今年度の年間見込み額をもとに、国の経済財政運営と長崎市の景気動向を踏まえ、来年度から5年間の長崎市の財政状況を推計するものです。

長崎市は今年度、予算ベースで2369億円の歳入に対し2484億円の歳出があり、115億円の赤字となります。

赤字収支の傾向は、来年度からの5年間も続く見通しです。

主な要因として、人口減少に伴う税収の減少、物価の高騰や金利の上昇などによる支出の増加、ごみ焼却施設の建設や学校給食センターの供用開始などによる投資的経費の増加をあげています。

市は今後、基金の取り崩しや事務事業の見直し、人件費の削減など、戦略的な取り組みで収支を改善し、健全な財政運営に努めていくということです。