ＷＥＳＴ．の神山智洋が２４日、所属事務所の公式サイトなどで結婚を発表した。お相手は一般女性。グループでは、今年１月に結婚発表した桐山照史に次いで２人目の既婚者となった。

神山は、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトなどで「私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と発表した。

ＷＥＳＴ．は昨年デビュー１０周年の節目を迎え、今年１０月１２、１３日には、かねて目標だったグループ主催フェスを大阪府内で成功させたばかり。今後の活動に向けて、神山は「ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります」と気持ち新たにつづった。

ＳＴＡＲＴＯ社では、１月に桐山が、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さんとの結婚を発表。２月にはＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・大倉忠義が一般女性との結婚と第１子を授かったことを公表した。１０月１４日には、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・村上信五が一般女性との結婚を報告。同社で今年４人目の結婚発表で、いずれも関西勢が結婚ラッシュとなっている。

◆神山コメント全文

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます。

ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります。至らない点も多々あるかと存じますが、今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。

２０２５年１０月２４日 神山智洋

◆神山 智洋（かみやま・ともひろ）１９９３年７月１日生まれ。３２歳。兵庫県出身。２００４年２月に入所。１４年、「ええじゃないか」でＣＤデビュー。高い歌唱スキルがたびたびバラエティー番組でも話題に。愛称は「神ちゃん」。メンバーカラーは緑。