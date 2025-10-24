大分県・豊後高田の昭和の町で「コスプレ・フォトフェス」開催!
大分県豊後高田市の豊後高田昭和の町では11月29日、「コスプレ・フォトフェス2025(通称：昭和の町コスフェス)」を開催する。開催11時〜19時30分。
大分県・豊後高田の昭和の町で「コスプレ・フォトフェス」開催
豊後高田市は、江戸時代から昭和30年にかけて栄えたが、時代の波にとり残され、町は徐々に寂れていった。そんなとき、今ではテレビや映画の中でしか見ることができなくなった昭和30年代の懐かしい商店街の町並みを再現する取り組みを発案。現存する昭和の建物はそのままに、当時の様子をより忠実に再現したとのこと。
「コスプレ・フォトフェス2025」当日は、昭和ロマン蔵にあるレトロファッションをレンタルする。グループでの参加も可能。
「コスプレ・フォトフェス2025」の参加者には、「昭和の町オリジナルグッズ」などがプレゼントされる
参加者には、豊後高田昭和の町にある「昭和ロマン蔵3館共通券の2割引券」と「昭和の町オリジナルグッズ」をプレゼントする。
11月16日までイベントに参加するコスプレイヤーやカメラマンを募集しており、参加申し込みは豊後高田市公式観光サイト内の専用フォームで受けつけている。
11月16日までイベントに参加するコスプレイヤーやカメラマンを募集中
