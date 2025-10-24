¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼±é¤¸¤ëÅÁÀâ¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô·º»ö¤Ï·òºß¡ª°Û¿§¤Î¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤¿ÉðÅÄ¿¿¼£¤È¤Î¶¦±é¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¡¦Éü³è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¤Î·à¾ìÈÇ¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤¬¸ø³«Ãæ¤À¡£ºîÉÊ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥¹¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥À¥®¥ê¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤âËÜºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥À¥®¥ê¤ÈËãÀ¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï2006Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¡×¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤»°ÌÚÁï¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¸»³½¤°ìÏ¯(¥ª¥À¥®¥ê)¤¬¡¢»þ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Æ¥ó¥ÝÈ´·²¤Î¥®¥ã¥°¤ä¾®¥Í¥¿¡¢¥À¥¸¥ã¥ìËþºÜ¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤ÊºîÉ÷¤Ç¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¸ú·Ù»¡¡×¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ËãÀ¸¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¸»³¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¤âµ¤ÉÕ¤«¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀº¿À¤ÇÌ¸»³¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÁÜºº¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë»°Æü·î¤·¤º¤«¡£Ì¸»³¤È»°Æü·î¤Î¤É¤³¤«³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤Ï¡¢Êª¸ì¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¸»³¤È»°Æü·î¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢·Ù»¡Æâ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Á´°÷¡¢¤É¤³¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»Â¿·¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊüÁ÷¸å¤âÇ®¶¸Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ12Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÉü³è¤·¡¢Âè3¥·¥ê¡¼¥º¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬¡Ö»þ¸ú·Ù»¡¡¦Éü³è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤À¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¿·¿Í·º»öÌò¤È¤·¤ÆµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢´Õ¼±²Ý¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢"71ºÐ¤Ë¤·¤Æ40Âå¤ÎÆùÂÎ¤ò»ý¤ÄÃË"¤È¤·¤ÆÉðÅÄ¿¿¼£¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥À¥®¥ê¤À¤«¤é¤³¤½±é¤¸¤é¤ì¤ë¡¢Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢£ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê·Ù»¡´±¤ò¥ª¥À¥®¥ê¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê±é¤¸¤ë
½Ð¸þÀè¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFBI¤«¤é¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È"»þ¸ú´ÉÍý²Ý"¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¸»³¤Ï¡¢È±·¿¤äÉþ¤Î¥»¥ó¥¹¤³¤½ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÊÑ¿Í¤Ö¤ê¤Ï·òºß¡£12Ç¯¤Î·îÆü¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢»°Æü·î¤¬°ìÅÙ¤Ï·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÎ¥º§¤·¡¢ÉÄ»ú¤¬¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥µ¥Í¥¤¥¨(¹¾¸ý¤Î¤ê¤³)¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»þ¸úÀ©ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ì¸»³¤Ï24Ç¯Á°¤ËÈ¯À¸¤·¡¢9Ç¯Á°¤Ë»þ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö±ºÅç¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É²ÐºÒ»ö·ï¡×¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¿È¸µÉÔÌÀ¤Î¾Æ°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â»½ý¤¬·ã¤·¤¯¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤ÏÃËÀ¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤ÎÀ©Éþ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î¤ß¡£¡ÖÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£Â¾¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡×¤È¡¢¼ñÌ£¤ÎÁÜºº¤ò»°Æü·î¤È¶¦¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ì¸»³¤ÎÆÃÀ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÊ¿¾ï¿´¤Ç¤¢¤Þ¤êÂ¾¿Í¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¯¡¢»þ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£»°Æü·î¤ÏÌ¸»³¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¡¢¤½¤ì¤È¤Ê¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤ß¤ë¤â¤Î¤ÎÃÈÎü¤ËÏÓ²¡¤·¤ÎÇö¤¤È¿±þ¡£¤·¤«¤·¡¢»°Æü·î¤Î¸µÉ×¤¬»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë·º»ö¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÌÜ¤¬µ±¤¡¢´ã¶À¤ò¤º¤é¤·¤Æ"¤ª´ê¤¤´é"¤ò¤·¤Æ»°Æü·î¤òº¤¤é¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Îã¤¨¤ë¤Ê¤éµ¤Ê¬¤Ç´Å¤¨¤Æ¤¯¤ëÇ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¸»³¤òÌÌÇò¤¬¤ê¡¢±¢¤ÇÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤¬¿·¿Í·º»ö¡¦ºÌ±À(µÈ²¬)¡£Ì¸»³¤Ë¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¥¸¥í¥¸¥í¸«¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤Ê´é¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£Á´¤¯¤â¤Ã¤ÆÄÏ¤ß½ê¤¬¤Ê¤¤ÃË¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢±Ô¤¤¿äÍýÎÏ¤Ç»ö·ï¤ÎÆæ¤òÉ³²ò¤¯Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î·Ù»¡´±¤ò¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿±éµ»¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£
¢£Ææ¤ÎÃË¡¦ÈþËâ²¦¤ò±é¤¸¤ëÉðÅÄ¤È¥ª¥À¥®¥ê¤ÎÇ»¤¤¶¦±é¤â»É·ãÅª
ËÜºî¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢´ñÀ×¤Î71ºÐ¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÈþËâ²¦Æ£¸¶¡£ÈþËâ²¦¤¬±ºÅç¤Î½Ð¿È¤À¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÄÏ¤ó¤ÀÌ¸»³¤È»°Æü·î¤Ï¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ÇÀÜ¿¨¤ò¿Þ¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÈþËâ²¦¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÉðÅÄ¤È¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤È¤¤¤¦Ç»¤¤2¿Í¤Î±éµ»¤Î±þ½·¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤À¡£
¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë¾Ð¤¤¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤éÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëËÜºî¡£¥ª¥À¥®¥ê¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê±éµ»¤È¶¦¤Ë´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á»³ËÜ¹°»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
»þ¸ú·Ù»¡¡¦Éü³è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î29Æü(¿å)11:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹