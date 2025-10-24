相次ぐクマ出没 札幌で初の緊急銃猟 山形ではブランド地鶏食い荒らし…秋田で4人襲撃1人死亡 紅葉の日光でも目撃情報多数
各地でクマの被害が相次いでいて、山形県ではニワトリ小屋にクマが侵入したそうです。
クマ被害有効な対策が見えず、日々、不安だけが広がっている現状です。
更に見ごろを迎えた紅葉スポットでも警戒が高まっています。
24日朝の岩手・西和賀町の国道では、車で走っていた男性がまさかの事態に叫び声を上げました。
前方を横切るクマの姿に驚いたその直後、目の前で母グマを追いかける子グマが横切り慌ててブレーキをかけます。
北海道・札幌市では初めてとなる。緊急銃猟によるクマの駆除が行われました。
住宅街に響いたのは2発の銃声。
正午過ぎ公園に現れた2頭の子グマ。
同じ公園では23日も2頭のクマが目撃されていました。
札幌市は住民の命に危険が及ぶ恐れなどからハンターに猟銃の発砲を許可する緊急銃猟を道内で初めて適用するため、周辺の通行制限と避難誘導などを実施し、ハンターが2頭のクマを駆除しました。
周辺で目撃が相次いでいた2頭と同じかどうか確認を進めています。
山形・小国町ではクマがニワトリ小屋の金網をこじ開けて侵入し、鳴き声を上げるひな鳥をのぞき込むと突然襲いかかりました。
渡部要一さん：
何回も来ている。ただ姿を見ていないので、今回カメラで撮っていたら午前2時半ごろ。そういう時間なら人とあまり会わない。賢いな。
21日の未明に撮影された映像では、県のブランド地鶏「やまがた地鶏」のひな鳥34羽が食い荒らされる被害を受けました。
渡部要一さん：
もう（人に）慣れてる。電気柵をやっても、クマが頭が良くてものすごいスピードで突き破ってしまう。
富山・立山町では畑を一目散に駆け抜けるクマの姿がみられました。
立山町では24日午後1時前、住宅街で70代の女性がクマに襲われ病院に搬送されました。
目撃者は「いや、ヤバいと思った。自分が四つんばいになるよりもデカい」と話しました。
秋田・東成瀬村では午前11時過ぎに男女4人がクマに襲われ、このうち男性1人の死亡が確認されました。
この現場近くではクマの目撃情報が相次いでいて、襲われて慌てて車に逃げ込んだと話す男性もいました。
クマに襲われた男性：
まき割りしていたら。こわいと思って、おっかない。（クマは）立ち上がって（車を）ぐるっと回った。
連日、列島各地で目撃や被害が相次ぐ秋のクマは行楽シーズンを迎えた観光地にも影響が出ていました。
紅葉が深まってきた栃木・日光市。
2025年は2週間ほど前からクマの目撃情報が相次いでいることから、ロープウェーの片道券の販売を中止したといいます。
例年であればロープウェーを上った先にある登山道を歩き、紅葉を楽しみながら中禅寺湖へ下りることができるのですが、現在は立ち入り禁止の看板がかかった鎖で登山道が塞がれていました。
担当者：
登山道を閉鎖しているのと、この辺では（クマを）見かけない。安心してきてもらえればと思う。
観光名所の竜頭の滝でも、たびたびクマが出没し茶屋の建物に被害が出ていました。
龍頭之茶屋・店長：
ゴミ捨て場になるんですけど、これが一応（去年）クマが開けようとして。（Q.この木がちょっとはがれてる部分）ガリガリとやった。あとクマの手のひらこれです。これがまだ残ってる。
竜頭の滝を訪れていた観光客の中にはクマ鈴とスプレーを持参し、クマ対策をしてきたという人も。
住民からの情報をまとめたクマ目撃マップには、日光の観光地周辺での多くの目撃情報が。
一体どんな場所でクマが目撃されているのか現場をたどってみると多くの人が歩いています。
多くの車が行き交い、歩道にはハイキングを楽しむ人たちが歩く道路脇などでも目撃されていたクマ。
もしも、観光客など出先でクマに出くわしてしまったら、どのように対応したらいいのでしょうか。
岩手大学農学部・山内貴義准教授は「車にいる場合は車からもちろん出ないようにする。クラクション鳴らしたり、大声を出したりして興奮させないのが一番。できれば車を止めて通り過ぎるのを待つ」と話し、もしも車に乗っていた場合はクラクションは鳴らさないでと呼びかけます。