NAOYA(MAZZEL)¡õÉÚÅÄÐÒÚö(Î¶µÜ¾ë)W¼ç±é¤Ç¿Íµ¤BL¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤¬ÂÔË¾¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡ªÍ½¹ðÊÔ30ÉÃÈÇ¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×130ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢BL¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç4Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æü¥Î¸¶½ä¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥É¥é¥Þ²½¡£
10·î29Æü(¿å)¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢Îø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦Ì«(NAOYA¡¿MAZZEL)¤È¡¢½Ã°å¤ò»Ö¤¹¼ºÎø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥Ñ¥À¥ê¸õÊäÀ¸¡¦ÀÅ¿¿(ÉÚÅÄÐÒÚö¡¿Î¶µÜ¾ë)¤Î2¿Í¤¬"ÅÒ¤±" ¡£ÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2¿Í¤ÎÎø(¥²¡¼¥à)¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡©
¼ç¿Í¸øÆó¿Í¤ò°Ï¤à¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì«¤Î·»¡¦¼ù¤òº´Æ£ÎÜ²í¡¢¼ù¤ÎÎø¿Í¡¦æÆÊ¿¤òHAYATO(XY)¡¢ÀÅ¿¿¤ÎÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢Ã§¤ò°¤µ×º¬²¹À¤(ICEx)¡¢¶áß·¤ò¾®À¾±ÓÅÍ¡¢ÀÅ¿¿¤Î¸µ¥«¥Î¤òßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¡¢ÀÅ¿¿¤ÈæÆÊ¿¤ÎÊì¤ò²£»³¤á¤°¤ß¡¢Ì«¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤ò»³Ãæ¿ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Í½¹ðÊÔ30ÉÃ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó²ò¶Ø¡ª
Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿ÍâÄ«¡¢Ì«(NAOYA/MAZZEL)¤¬ÀÅ¿¿(ÉÚÅÄÐÒÚö/Î¶µÜ¾ë)¤ËËº¤ì¤é¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÀÅ¿¿¤òÍî¤È¤¹ÅÒ¤±¤ò»Ï¤á¤¿Ì«¡£¤½¤ó¤ÊÌ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¾¸þ¤¤ËÀ¿¼Â¤ËÀÜ¤¹¤ëÀÅ¿¿¡£ºÇ°¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤ò¼è¤ê°Ï¤à¡¢¼ù(º´Æ£ÎÜ²í)¤ÈæÆÊ¿(HAYATO/XY)¤ä¡¢ÀÅ¿¿¤ÎÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Ã§(°¤µ×º¬²¹À¤/ICEx)¤È¶áß·(¾®À¾±ÓÅÍ)¡¢ÀÅ¿¿¤Î¸µ¥«¥Î¡¦¥æ¥«(ßÀ´ß¤Ò¤è¤ê)¤Î±ÇÁü¤â½éÅÐ¾ì¡£MAZZEL¤¬²Î¤¦¡ÖOnly You¡×¤¬¡¢Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤Î°î¤ì¤ë»×¤¤¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯Ä´¤·¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª
½é²óÊüÁ÷¤òÂÔ¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤ä¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÆ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¤À¡ª
◼︎¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä·èÄê¡ª
¥É¥é¥Þ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¼ç±é2¿Í¤Î»£¤ê²¼¤í¤·ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¡¦¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤É¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î25Æü(²Ð)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)¤Ë¡Ú¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥É¥é¥Þ²½µÇ°¥Õ¥§¥¢¡Û¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥§¥¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×ÂÐ¾Ý¥°¥Ã¥º¡¦½ñÀÒ¤ò3,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¡ÖID¥«¡¼¥ÉÉ÷¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(Á´2¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ÉÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥Ã¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆü¥É¥é¥Þ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¸ø¼°X(@therapygame_)¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¢¨¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡¢DMMÄÌÈÎ¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î25Æü(²Ð)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)¤Ï¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕÍ½Äê
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
¥É¥é¥Þ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×
½é²óÊüÁ÷¡§2025Ç¯10·î30Æü(ÌÚ) 00:59¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÇÛ¿®¡§FOD(Àè¹ÔÆÈÀêÇÛ¿®)¡¢TVer(¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®)¡¢Hulu(ÊüÁ÷½ªÎ»1½µ´Ö¸å¤è¤êÇÛ¿®)
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø