幸せになりたい女のコのハナシ♡ 俳優・日向亘＆Rayモデル・本田紗来が紡ぐ「心温まる物語」
恋に気づいたときの胸の高鳴りや、片思いの切なさ、両思いの多幸感。そこで今回は、俳優・日向亘さん＆Rayモデル・本田紗来とともに、人恋しくなる冬が連れてきた「心温まる物語」を4回にわたってお届けします。初々しさがありながらもどこか切ない...。2人が魅せる“ときめきの瞬間”をお楽しみください♡
恋の始まりは冬とともに
幸せになりたい女のコのハナシ♡
恋に気づいたときの胸の高鳴りや、片思いの切なさ、両思いの多幸感。芽生えたどの気持ちもが尊くて、“好き”を共有できる誰かに出会えることはきっと、奇跡。
人恋しくなる冬が連れてきた、ときめきの瞬間。俳優・日向亘さんと、Rayモデル・本田紗来が紡ぐ心温まる物語をお届けします。
胸が高なった瞬間。
「負けたほうがジュースおごりな」って君が言い出して始めた〇×ゲームは意外にも、夢中になってあっという間に時間が過ぎた。
ゲーム中に「紗良」ってなにげなく呼び捨てにされた瞬間に、不覚にもドキドキしてしまった。
だって私は知っている。男友だちといるときはふざけてばっかりの君だけど、女のコにはやさしくて、呼び捨てなんかにしないこと。だから、私だけ特別みたいって思ってしまう。
ゲームに集中するふりをして、胸の高鳴りを必死に隠した。
なんでも話せる男友だち。この関係を失いたくない
音楽や映画、古着屋。君の影響で広がった私の世界。好きって感じるものが似ていて、一緒にいると楽しくて素の自分でいられる、男友だちだったはず。
なのに、「ひとりで帰るなよ、一緒に帰ろ！」ってそんななにげない君の言葉すら今は、うれしくなってしまう私がいる。
一度気づいてしまったら、もう後戻りはできない。肩に触れるか触れないか、この5cmの距離を縮められたらいいのに。
撮影／松井綾音 スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）、日向亘
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来