幸せになりたい女のコのハナシ♡ 俳優・日向亘＆Rayモデル・本田紗来が紡ぐ「心温まる物語」

恋の始まりは冬とともに 幸せになりたい女のコのハナシ♡ 恋に気づいたときの胸の高鳴りや、片思いの切なさ、両思いの多幸感。芽生えたどの気持ちもが尊くて、“好き”を共有できる誰かに出会えることはきっと、奇跡。 人恋しくなる冬が連れてきた、ときめきの瞬間。俳優・日向亘さんと、Rayモデル・本田紗来が紡ぐ心温まる物語をお届けします。

胸が高なった瞬間。 「負けたほうがジュースおごりな」って君が言い出して始めた〇×ゲームは意外にも、夢中になってあっという間に時間が過ぎた。 ゲーム中に「紗良」ってなにげなく呼び捨てにされた瞬間に、不覚にもドキドキしてしまった。 だって私は知っている。男友だちといるときはふざけてばっかりの君だけど、女のコにはやさしくて、呼び捨てなんかにしないこと。だから、私だけ特別みたいって思ってしまう。 ゲームに集中するふりをして、胸の高鳴りを必死に隠した。 〈本田〉グレーダブルカラーニット 9,790円 ／dazzlin 黒チェックミニスカート 7,590円／CALNAMUR リボンモチーフヘアピン 550円／WEGO〈日向〉ワイングラデーションニット 14,630円／WOOALONG、デニムパンツ 28,820円／BONRROW（ともにHANA KOREA）

なんでも話せる男友だち。この関係を失いたくない 音楽や映画、古着屋。君の影響で広がった私の世界。好きって感じるものが似ていて、一緒にいると楽しくて素の自分でいられる、男友だちだったはず。 なのに、「ひとりで帰るなよ、一緒に帰ろ！」ってそんななにげない君の言葉すら今は、うれしくなってしまう私がいる。 一度気づいてしまったら、もう後戻りはできない。肩に触れるか触れないか、この5cmの距離を縮められたらいいのに。 〈本田〉ネイビーチェックジャケット 26,400円、同素材ミニスカート 13,750円／ともにdazzlin ニット帽 6,930円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）ハンドバッグ 19,360円／CHRISTINE PROJECT（HANA KOREA）ブーツ15,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）〈日向〉デニムジャケット 7,150円／原宿シカゴ 竹下店 ベージュデニムパンツ 17,270円／INSILENCE、スニーカー 20,680円／PEMONT（ともにHANA KOREA）バッグ／スタイリスト私物 撮影／松井綾音 スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）、日向亘

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来