WEST.神山智洋、結婚発表 お相手は一般女性
【モデルプレス＝2025/10/24】WEST.の神山智洋（32）が10月24日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTを通じて、一般女性と結婚したことを発表した。
神山は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と発表。「ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります。至らない点も多々あるかと存じますが、今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します」と伝えている。
神山は1993年7月1日生まれ、兵庫県出身。2014年4月に「ええじゃないか」でCDデビュー。2024年にWOWOW連続ドラマW-30「白暮のクロニクル」で単独主演に抜擢。2025年には「ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜」で地上波連ドラ単独初主演を務めた。
なお、メンバーの桐山照史が2025年1月3日に、元バレーボール日本代表の狩野舞子との結婚を発表しており、グループでの既婚者は2人目となる。（modelpress編集部）
