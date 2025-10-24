中川翔子「立ったり座ったりがもう限界で」ベビーベッド導入を報告 双子弟が似ている人物明かす「お顔がはっきりしてきた」「美男子になるぞ」
【モデルプレス＝2025/10/24】タレントの中川翔子が10月24日、自身のInstagramを更新。双子の育児にベビーベッドを導入したことを報告した。
【写真】40歳タレント、双子弟が「そっくり」な人物
中川は「ベビー布団で立ったり座ったりがもう限界で 膝がホルモンのせいで痛すぎて みんな腰痛いので ついに双子用ベビーベッドを導入」と、ベビーベッドを導入したと報告。「高さがでたからだいぶ楽になりました！良かった」と育児がしやすくなったと綴っている。
また息子たちの沐浴の様子の写真も投稿。「たくさん食べて寝て背がのびてグングン育ってね」とこれからの双子の成長に思いを馳せつつ「弟くんは母方の栄子おばあちゃんにそっくりなんだ」との気づきを記し、「栄子おばあちゃん」と思われる写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「ベビーベッド必需品ですよ」「腰や膝が楽になって良かった」「すくすく育ってますね」「栄子おばあちゃん、似てる」「おばあちゃん美人だから美男子になるぞ」「お顔がはっきりしてきた」「お母さんも無理せずに」「双子ちゃん可愛い」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳タレント、双子弟が「そっくり」な人物
◆中川翔子、双子育児にベビーベッド導入
中川は「ベビー布団で立ったり座ったりがもう限界で 膝がホルモンのせいで痛すぎて みんな腰痛いので ついに双子用ベビーベッドを導入」と、ベビーベッドを導入したと報告。「高さがでたからだいぶ楽になりました！良かった」と育児がしやすくなったと綴っている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ベビーベッド必需品ですよ」「腰や膝が楽になって良かった」「すくすく育ってますね」「栄子おばあちゃん、似てる」「おばあちゃん美人だから美男子になるぞ」「お顔がはっきりしてきた」「お母さんも無理せずに」「双子ちゃん可愛い」といった声が上がっている。
◆中川翔子、9月30日に双子男児出産
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】