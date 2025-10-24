友人の遅刻が原因で、旅行の計画は行きの新幹線で…｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】

この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。親友だと思っていた友達の、度重なる遅刻やうそ、自己中心的な考えに嫌気が差した主人公・さほさん。迷いながらも友人と縁を切る決断をします。｢親しき仲にも礼儀あり｣この言葉がしっくりくる物語です。『親友だと思っていたのは私だけ？』第20話をごらんください。

前回、遅刻したふうかさんのせいで旅行の計画がたてられずだったので、行きの新幹線で計画をたてる2人。ちょうど生理になってしまったさほさん、鎮痛剤を飲みながらの旅行です。

©eikiccy

生理になってしまったさほさん。鎮痛剤を飲みながら、京都旅行を楽しむようです。

前回、ふうかさんが遅刻して旅行計画をたてられなかったので、新幹線の中で旅行の計画をたてるようです。

無事京都に到着し、京都観光を楽しむ2人。仲良く過ごしているようです。

おいしいもの食べて、京都観光を満喫した2人。次の日は友人の結婚式です。

行きの新幹線で計画を立てたわりには観光を楽しんだ2人。旅行に行く前は、とても楽しい旅行になる雰囲気では無かったので、楽しく過ごせて一安心ですね。

｢親しき中にも礼儀あり｣距離が近い関係だからこそ相手を思いやる気持ちが大切

このお話は、中学時代から仲良しだった2人の関係が、ある出来事をきっかけに徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまった姿を描いています。



社会人になっても変わらずよく会っていたさほさんとふうかさん。しかし、ふうかさんは約束の時間に遅れてくることが多く、何度も繰り返されるうちに、さほさんの中には少しずつ違和感が生まれていきました。注意しても改善されず、ついには言い訳やうそでごまかすようになったふうかさんに、さほさんは徐々に信頼を失っていきます。



ふうかさんにとっては「親友だから許してくれるはず」「ありのままを受け止めてくれるのが本当の友達」という甘えがあったのかもしれません。しかし、いくら親しい関係であっても、相手の気持ちをないがしろにしてしまえば、関係は壊れてしまうのです。



「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが必要です。人との関係を大切にする上で、改めて考えさせられるエピソードでした。

記事作成: momo0302

（配信元: ママリ）