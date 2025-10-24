½¢Ç¤¸å½é¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¡¡¿ï½ê¤Ë¡È¹â»Ô¥«¥é¡¼¡É¸½¶âµëÉÕ¡¦¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡Ä¸ÀµÚ¤Ï
¹â»Ô¼óÁê¤Ï½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤òºÇÍ¥Àè¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ï½ê¤Ë¡È¹â»Ô¥«¥é¡¼¡É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿±éÀâ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌîÅÞÂ¦¤«¤é¤ÏÈ¿È¯¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¡×
·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡¢30Ê¬¡£
¹â»Ô¼óÁê¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¯ÀÕÇ¤¤òÃ´¤¤¡¢¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÎóÅç¤ò¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£À¤³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢À¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤Çºé¤¸Ø¤ëÆüËÜ³°¸ò¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×
¡ÖÀ¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ä
°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¡ÖÀ¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤Çµ±¤¯ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¡¢³§¤µ¤ó¡¢¶¦¤ËÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ê2016Ç¯¡¦½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¡Ë
°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤â¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¢£¸ì¤é¤ì¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤Ï¡Ä
¹â»ÔÆâ³Õ¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤¿¤Î¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¡£
¹â»Ô¼óÁê¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÅÞ´Ö¤ÎµÄÏÀ¤òÆ§¤Þ¤¨º£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÇÑ»ßË¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤ò´ü¤¹¡×
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê25.1±ß¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇË¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
¹â»Ô¼óÁê¡Ö´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤Åß¤Î´Ö¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Î»Ù±ç¡×
¤³¤ÎÅß¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ï¸½ºß¡¢103Ëü±ß¤«¤é160Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°ú¤¾å¤²¤Ï¿¿Ùõ¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿1¿Í2Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Þ¤»¤ó¡£Êª²Á¹â¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Î·üÇ°°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÃúÇ«¤ËÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¢£¡È¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡ÉÀèÁ÷¤ê¤«
º£²ó¤Î±éÀâ¤Ç¡È¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¹ç°Õ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¡È¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£2Ç¯´Ö¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
23Æü¡¢°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤³¤¦È¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¡Ê¼«Ì±¡ËÅÞÆâ¤òÁ´Éô¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡×
¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀèÁ÷¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¸øÌÀÅÞ¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿È¯¸À¤¬¡Ä
¹â»Ô¼óÁê¡ÖÀ¯¼£¤Ø¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²þ³×¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡Ê¥ä¥¸¡Ë¡Ö¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÎ¢¶âÌäÂê²ò·è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥ä¥¸¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿±éÀâ¡£º£²ó¤«¤éÌîÅÞ¤ËÅ¾¤¸¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿È¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¡Ö¡ÈÀ¯¸¢¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ÈÌ·½â¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡É³ÆÅÞ¤«¤é¤ÎÀ¯ºöÄó¸À¤ò¤ª¼õ¤±¤·¡Ä¡×
À¯¸¢¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ÈÌ·½â¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯´í¤¦¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£¡ÊÌîÅÞ¤¬¡Ë°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤é¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤·¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÄÆÈºÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀèÁ÷¤ê¤È¸åÂà¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¡×·èÃÇ¤ÈÁ°¿Ê¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡£