USJの来園客数、世界3位 4位に東京ディズニーランド 米テーマエンターテインメント協会発表
米テーマエンターテインメント協会（TEA）は24日までに、2024年の世界のテーマパークの来園客数を発表。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は世界3位を記録した。
【Xより】「USJスペシャル・ファン・ナイト」の開催【全文】
入場者は23年から横ばいの1600万人。4位の東京ディズニーランド（TDL）は昨年から2.6％増やし、1510万人だった。
1位は米フロリダ州にあるウォルト・ディズニーのマジックキングダムで1783万人、2位はカリフォルニア州にあるディズニーランドで1733万人だった。そのほか、日本では7位に東京ディズニーシーが入っていた。
TEAのレポートで、昨年末にオープンした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」拡張エリア『ドンキーコング・カントリー』と10月13日に閉幕した大阪・関西万博に触れ、来年の来場者増加への期待が示唆された。
【Xより】「USJスペシャル・ファン・ナイト」の開催【全文】
入場者は23年から横ばいの1600万人。4位の東京ディズニーランド（TDL）は昨年から2.6％増やし、1510万人だった。
1位は米フロリダ州にあるウォルト・ディズニーのマジックキングダムで1783万人、2位はカリフォルニア州にあるディズニーランドで1733万人だった。そのほか、日本では7位に東京ディズニーシーが入っていた。
TEAのレポートで、昨年末にオープンした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」拡張エリア『ドンキーコング・カントリー』と10月13日に閉幕した大阪・関西万博に触れ、来年の来場者増加への期待が示唆された。