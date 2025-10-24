俳優の寛一郎（29）が24日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。小学校の卒業式の謝恩会で、2013年に90歳で亡くなった祖父で俳優の三國連太郎さんと、父で俳優の佐藤浩市（64）の朗読劇が上演されたことについて語った。

同局・鈴木奈穂子アナウンサーから、寛一郎の子供の頃のエピソードとして「小学校の卒業式の謝恩会で、佐藤さんと三國さんが2人で朗読劇を披露したそうで。その脚本が、佐藤さんの友人の三谷幸喜さん」と2008年に開かれた謝恩会での出来事が紹介されると、MCのお笑いコンビ「博多華丸・大吉」の2人はびっくり仰天。大吉からは「めちゃくちゃなことしてる…」と驚きの声が漏れた。

朗読劇の内容は、寡黙な父が、息子に大切なことを教えるという内容で、当時のビデオが流されると大吉は「小学校の出し物とは思えない緊張感」と感想を述べた。

寛一郎も「今聞いてみたいなと思います。小学生の子たちには理解できないことは十分わかる。同級生がイジり倒してくるんですよ。“お父さんだ、凄いね”みたいな。それが恥ずかしくて…」と明かした。

さらに「世間一般的に、三國さんと親父は仲たがいというか、あまり仲が良くなかった。共演は1回しかないですし、プライベートでもあまりしゃべることがなかったので、なんかその会話をここでやる、僕は媒介者だっただろうなと、小さい頃ながら感じていました」と、祖父、父という2人の名優の舞台について感じたことを語った。

大吉も、寛一郎が「いないと絶対やらないだろうし」とうなずきながらも「改めて、三谷幸喜さんが書くって…」と豪華すぎる朗読劇に驚きを隠せなかった。