WEST.神山智洋が一般女性との結婚発表「引き続き精進」 桐山照史に続くグループ2人目
7人組グループ・WEST.の神山智洋（32）が24日、結婚を発表した。お相手は一般女性という。WEST.としては今年1月に桐山照史（36）が元バレーボール女子代表・狩野舞子と結婚を発表しており、グループでは2人目の既婚者となる。
【写真】エッジの効いたTシャツがクール！アクセサリーもおしゃれな神山智洋
神山は所属するSTARTO ENTERTAINMENTを通じてコメントを発表。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます。」と報告。
「ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります。至らない点も多々あるかと存じますが、今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します」とつづっている。
神山は兵庫出身の32歳。2014年4月にWEST.のメンバーとして「ええじゃないか」でCDデビュー。メンバーカラーは緑。個人ではWOWOWドラマ『白暮のクロニクル』、東海テレビ『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノゥ〜』で主演を務めるなど俳優としても活動。ダンスやギターなど多彩な才能で人気を集めている。
