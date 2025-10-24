WEST.の神山智洋（32）が24日、結婚を発表した。お相手は一般女性で、一度も交際が報じられたことがない中での電撃発表。真面目な人柄と親近感あふれる姿は、多くのファンにとって「本気で恋してしまう相手」である「リア恋枠」として絶大な人気を誇ってきただけに、SNS上では電撃報告に「嬉しいのか悲しいのか」「素直に喜べなくてごめんなさい おめでとう神ちゃん」といった祝福と悲鳴が入り混じっている。

神山といえば、多才ぶりで知られる。作詞・作曲、さらにはライブの振り付けまで手がけ「グループに還元したい」という強い思いでグループのクリエイティブな面をけん引してきた。

そのストイックな姿勢の根底には、グループへの強い思いがある。11歳で事務所入りし、デビューまで10年の歳月を要した苦労人。さらにデビュー前夜、一度はグループのメンバー選抜から漏れた過去を持つ。長い下積みと試練を乗り越え掴み取ったグループだからこそ、並々ならぬ愛情を抱いている。

一方で、メンバーの世話を焼く面倒見の良さから付いた愛称は「おかん」。ステージ上で人をひきつけるクールなパフォーマンスを見せたかと思えば、家では凝った料理を作る家庭的な一面も持つ。この強烈なギャップが多くのファンを虜にし「リア恋枠」としての人気を不動のものにしてきた。

私生活で最強のパートナーを得た神山が、グループと共にどんな新しい景色を見せてくれるのか。今後のさらなる活躍が期待される。