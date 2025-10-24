WEST.の神山智洋（32）が24日、結婚を発表した。今年に入り、STARTO ENTERTAINMENT所属のデビュー済みタレントとしては、同グループの桐山照史（36）、SUPER EIGHTの大倉忠義（40）、そして同グループの村上信五（43）に続き4人目のゴールイン。くしくも全員が関西出身グループのメンバーという“なにわの結婚ラッシュ”となっている。

幸せの連鎖が止まらない。今年1月3日、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さんとの結婚発表で世間を驚かせた桐山が口火を切ると、2月24日には大倉が一般女性との結婚と、お相手の妊娠を公表。続いて村上が今月14日に結婚発表した。

そして今回、ラッシュの第4弾となったのが神山だ。ある芸能関係者は「WEST.は今年2人目の結婚発表。旧ジャニーズ事務所時代には“1グループに既婚者は1人まで”と言われる結婚のジンクスがありましたが、これは完全に過去のもの。寂しく感じるファンもいるかもしれませんが、メンバーが人生の充実期を迎えることで、グループの力はレベルアップするはずです」と語る。立て続けに舞い込む幸せな報告に、今後も注目が集まる。