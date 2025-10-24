WEST.の神山智洋（32）が24日、所属事務所公式サイトで一般女性と結婚したことを発表した。同グループとしては、今年1月に桐山照史（36）が元バレーボール日本代表の狩野舞子さん（37）と結婚して以来2人目の既婚者となる。

神山は「私事で大変恐縮ではございますが、このたび、一般女性の方と結婚する運びとなりました。ファンの皆さま、関係者の皆さまのご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります」と報告した。

昨年デビュー10周年を迎え、今月12、13日にはグループの念願だった初の主催野外フェス「WESSION FESTIVAL」を終えての発表。関係者によるとすでにメンバーに伝えており、祝福を受けたという。

高い歌唱力やダンススキルを持ち、作詞作曲やグループの振付を担当することもあるマルチプレーヤー。真面目で誠実な性格もファンの間では根強い人気を誇り、“神山ロス”になる人も多そうだ。

STARTO ENTERTAINMENT社では今年に入り、SUPER EIGHTの大倉忠義（40）、村上信五（43）も結婚。関西出身メンバーの結婚が相次いでいる。