¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃË»ÒSP¤Çº´Æ£½Ù¼ó°Ì¡¡Ãæ¹ñÇÕ¡¢½÷»Ò¤ÎÅÏÊÕÎÑ²ÌSP2°Ì
¡¡¡Ú½Å·Ä¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¢Ãæ¹ñÇÕ¤Ï24Æü¡¢½Å·Ä¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ïº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬94.13ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£»³ËÜÁðÂÀ¡ÊMIXI¡Ë¤Ï87.57ÅÀ¤Ç4°Ì¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥°¥é¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬90.42ÅÀ¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»ÒSP¤ÏÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê»°ÏÂ·úÁõ¡¦Ë¡Âç¡Ë¤¬¼«¸ÊºÇ¹â¤Î74.01ÅÀ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¾¾À¸ÍýÇµ¡ÊÃæµþÂç¡Ë¤Ï65.91ÅÀ¤Ç6°Ì¡¢µÈÅÄÍÛºÚ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï61.47ÅÀ¤Ç11°Ì¡£À¤³¦½÷²¦¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬74.61ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³Æ¼ïÌÜ¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï25Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£