WEST.の神山智洋さんが、『STARTO ENTERTAINMENT』社の公式サイトで結婚を発表しました。

【写真を見る】【WEST. 神山智洋】結婚を発表「一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます」





公式サイトで、神山智洋さんは「私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と、一般女性との結婚を報告。



続けて、「ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります」と、決意を記しました。





また、ファンクラブのサイトには「芸能界に身を置いて21年が経ち、沢山の夢を追い、そして叶えさせていただきました。それもひとえに、日頃より温かい声援を送り続けてくださるファンの皆さまのおかげと、心より感謝しております。本当にありがとうございます」と、ファンへの感謝の気持ちを綴りました。そして、神山さんは「至らない点も多々あるかと存じますが、今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します」と呼びかけ、「2025年10月24日 神山智洋」と、締めくくりました。神山智洋さんは、兵庫県出身 A型。1993年7月1日生まれの現在32歳。WEST.のメンバーとして活躍。歌・ダンス・楽器・演技、なんでもできる圧倒的エンターテイナーで、グループのコンサート衣装も担当するおしゃれ番長。【担当：芸能情報ステーション】