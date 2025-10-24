射水市の太閤山地区にスーパーマーケットを核とする商業施設が、きょうオープンしました。太閤山の状況を反映して地域の交通拠点も備えています。



射水市中太閤山にオープンしたのは「太閤山ショッピングタウン」です。



去年7月に閉店したショッピングセンター「パスコ」を建て替えたもので、スーパーマーケットの「アルビス太閤山店」を中心に、飲食店、雑貨店が加わり、既存の銀行などと合わせて8店舗が出店しています。





スーパーマーケットには、開店前におよそ600人が並び、さんまやベニズワイガニが特別価格で販売されました。商圏とする太閤山地区は、ニュータウンとして開発された当初に入居した世帯などの高齢化が進んでいます。「太閤山ショッピングタウン」では、地域交通によるアクセスを重視しています。電動キックスケーターをシェアする拠点が設けられているほか、来月からは、AIが効率的なルートを算出する予約型の乗合バスの運行が始まります。訪れた人「（バスは）良い。周りは高齢化なので」「今後、便利になると思う」アルビス 池田和男社長「来店のしやすさ、インフラ機能のひとつもある。コミュニティができると考えているので、 そういうことに役に立ちたい」