日本初開催♡韓国発スキンケア「Carenology95」が大丸梅田に登場！

韓国で注目を集めるドクターズスキンケアブランド「Carenology95（ケアノロジー95）」が、ついに日本初上陸！2025年10月29日(水)～11月4日(火)の7日間限定で、大丸梅田店2階コスメイベントスペースにPOP-UP STOREをオープンします。肌本来の力を引き出す革新的スキンケアを、実際に手に取って体験できる貴重な機会です♡

韓国で人気の「RE:BLUEシリーズ」が大丸梅田に集結

韓国でも話題の「RE:BLUEシリーズ」全ラインナップが登場。ブルータンジーエキスを配合し、外的ストレスに負けない健やかな肌へ導きます。

クレンザー・トナー・セラム・オイルなど、毎日のスキンケアをトータルでサポート。うるおいと透明感を実感できるアイテムが揃います。

ReFaの新作「リファハートフレグランス」登場♡香りで纏うVITAL BEAUTY

日本初登場の高密着ゲルシートマスクも♡

POP-UPでは、韓国で注目を集める「Intensive solution oil gel Mask」も先行販売。

ジェル状の高密着マスクが肌にぴたっとフィットし、うるおいを長時間キープ。乾燥やくすみが気になる肌に、翌朝のツヤとハリを届けます。

疲れた肌をリセットする贅沢ケアを、ぜひこの機会に。

購入特典や限定キャンペーンもお見逃しなく♪

期間中は、購入金額に応じてプレゼントがもらえるスペシャルキャンペーンを実施。

先着順・数量限定のため、気になる方はお早めに！ここでしか手に入らない特典や限定アイテムが揃います。

Carenology95の世界観を日本で体感して

「Carenology95」POP-UP STOREは、肌の美しさを科学的に支えるブランドの哲学を間近に感じられる特別なイベント。

韓国美容の先端を体験しながら、自分に合うアイテムを見つけるチャンスです。大丸梅田店で、あなたの肌が喜ぶ新しい出会いを楽しんでください♡