きのうのプロ野球ドラフト会議で県関係選手は3人が指名されました。そのうち富山商業高校出身の岩城颯空投手は、埼玉西武ライオンズから2位で指名されました。3人の喜びの声をお伝えします。



12球団の監督やスカウトなどが一堂に会し、きのう行われたプロ野球ドラフト会議。



「第2巡選択希望選手、埼玉西武、岩城颯空、投手、中央大学」



「埼玉西武、岩城ー」「おーーーーーーー」





富山商業高校出身で中央大学4年の岩城颯空投手が 埼玉西武ライオンズに2位で指名されました。岩城颯空投手「すごくうれしい気持ちで今いっぱいです、うれしいしか今そういう感情しかない」181センチ95キロのガッチリとした体格から繰り出すストレートの最速は152キロ。常時140キロ台後半をマークし、ストレートで三振が取れる本格派左腕の岩城颯空投手。小学2年生から立山中央野球スポーツ少年団で野球を始め、中学時代は硬式野球クラブチーム、富山リトルシニアで投手として活躍しました。富山商業では、1年の秋からエースナンバーを背負い、甲子園出場はかないませんでしたが、当時から県内を代表する好投手として注目されていました。中央大学では、先発やリリーフとして活躍し、この秋のリーグ戦では最速152キロをマークするなどドラフト上位候補の呼び声が高くなるまでに成長しました。そして、運命のドラフト会議。埼玉西武ライオンズから2位で指名されました。岩城颯空投手「ピンチになったときとかに、まっすぐでガンガン押していく、それで抑えるのが自分の魅力だと思っているので、自分の強みを強気なピッチングを見てもらいたい」小学校の卒業文集で「プロ野球選手になって試合に出て活躍する」と誓った岩城投手。岩城颯空投手「早く1軍で投げてチームに貢献できるようにがんばりたい」西武ドームのマウンドで躍動する岩城投手の活躍に期待です。そして、サンダーバーズからは育成枠での指名が。「東北楽天、幌村黛汰、外野手、富山GRNサンダーバーズ」富山GRNサンダーバーズの幌村黛汰選手が楽天から育成1位で指名されました。幌村黛汰選手「夢に見ていたドラフトでの指名だったので、すごくうれしかったです」走攻守の3拍子が揃った幌村選手は21歳。打撃は広角に打ち分けることができ、潜在能力の高さにパリーグの複数球団が注目していました。KNB吉本記者「指名を受けて一番伝えたい方は？」幌村黛汰選手「お母さんです」北海道出身の幌村選手。実は母、由香さんは、未来高校富山で寮母をしています。食事面などで支えてきた選手たちがこの夏、甲子園に出場し、きのうは長男がプロ野球選手という夢をかなえました。親子で電話幌村黛汰選手「もしもし」母「おめでとうーー」幌村黛汰選手「あざっす」母「お母さんもうれしい。マジおめでとう、マジ頑張って！」幌村黛汰選手「育成という立場で指名されたんですけど、これから自分次第でなんとか支配下をつかみ取って、これから1軍で活躍できる選手になりたい」さらにー。「オリックス、シャピロ マシュー一郎、投手、富山GRNサンダーバーズ」シャピロ マシュー一郎投手がオリックスから育成2位で指名されました。サンダーバーズ1年目の今シーズンにブレイクした本格派右腕。最速153キロのストレートに140キロ台のスプリットで三振をとれる投手に複数球団が興味を示していました。シャピロ マシュー一郎投手「呼ばれた時ほっとした。将来は本当に誰が見てもすごいと言われる投手になりたいので、スケールの大きな投手になりたい」