モデルで女優の林芽亜里さんの活動10周年を記念したカレンダーフォトブック『林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026 CELESTINE』（税込み3960円、KADOKAWA）が、自身の誕生日である11月5日にリリースされることが決定。タイトルと表紙カットが公開された。同作は、壁掛けカレンダーと大ボリュームのフォトブックがセットになった特別仕様です。



【写真】つるん陶器肌の林芽亜里さん

『non-no』（集英社）専属モデルとして人気を集め、ドラマ『推しの殺人』（日本テレビ系）に出演するなど女優としても注目される林さん。同作は、そんな彼女の“等身大の今”を記録したメモリアルな一冊です。



タイトルの『CELESTINE』は、天然石の一種。空のように青く透き通った見た目から別名天青石とも呼ばれる一方で、熱せられた際には固有の赤い炎を出すため花火の原料に使用されることも。林さんの抜群の透明感と、内に秘める芯の強さを表現したタイトルとなっています。



公開された表紙は、彼女自身がセレクトしたという至近距離での笑顔のカットです。飾らないキュートな笑顔が、20歳になった”ガーリーの神様”こと林芽亜里の魅力を最大限に引き出しています。



林さんは「20歳、活動10周年という特別な時に『カレンダーフォトブック』発売できることとてもありがたく思います。みんなこの衣装好きそうだな~、こういうシュチュエーション好きかな~といつも応援してくださる皆様のことを頭に浮かべながら撮影しました！もちろん初めて知ってくださった方も楽しんでもらえるような写真がたくさんあります！ 韓国･釜山でのいつもと違った?いつも通りの?私を楽しみにしていて下さるとうれしいです！」と喜びを語っています。