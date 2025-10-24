神奈川県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「鎌倉市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
穏やかな気候、充実した医療、心地よい人のつながり。年齢を重ねるほど、「どこで暮らすか」は人生の質を左右する大きなテーマになります。便利さと自然のバランス、安心して過ごせる環境、そしてその土地ならではの魅力。そんな視点から多くの人が憧れる“理想の街”とは、一体どこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「老後に住みたい市」に関するアンケートを実施しました。その中から、神奈川県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「自然や歴史的な景観が豊かで、落ち着いた生活環境が整っており、穏やかな老後生活を送れると思ったから」（30代女性／愛知県）、「昔ながらの景色もあってどこか落ち着く雰囲気があるから」（30代女性／茨城県）、「海や山、歴史的建造物に囲まれた閑静な住宅街が多く、自然や散策路も豊富。 のんびりした生活や趣味を楽しみながら健康的に暮らせます」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「オシャレな都市だけど、医療機関など生活利便施設が充実しているから」（50代男性／愛知県）、「交通の便がよく活気のある街なため」（40代男性／茨城県）、「医療機関・商業施設が充実しており、公共交通も便利。海や緑の自然環境もあり、利便性と落ち着きのバランスが良い」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
2位：鎌倉市／64票古都の風情が残る歴史的な街並みと、海や山の豊かな自然が魅力の市です。観光地としての人気も高く、鶴岡八幡宮や鎌倉大仏など、多くの名所があります。都心へのアクセスも比較的良好でありながら、静かで落ち着いた生活環境が整っているため、ゆったりとした老後を過ごしたいと考える人に適しています。
1位：横浜市／100票神奈川県の県庁所在地であり、政令指定都市です。みなとみらいや山下公園、中華街など、都会的な魅力と歴史的な景観が共存しています。交通の便が非常に良く、商業施設や医療機関も充実しているため、生活の利便性が高いのが特徴。多様な文化やレジャー施設も豊富で、アクティブな老後を送りたい人にも人気です。
