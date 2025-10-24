現在、特別支給の老齢厚生年金を受給中です。65歳からは老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金だけ繰り下げ受給することは可能ですか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給している方からの「65歳からの年金の繰り下げ受給」についての質問です。
ひと月繰り下げするごとに、0.7％増額された年金を一生涯もらえます。
繰り下げ受給は、以下の3パターンが可能です。
・老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げ
・老齢基礎年金のみ繰り下げ
・老齢厚生年金のみ繰り下げ
相談者「モウモウ」さんは、特別支給の老齢厚生年金を受給しているとのことですが、特別支給の老齢厚生年金を受給しても、65歳からの老齢年金は繰り下げできます。65歳になったら、老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金のみ繰り下げというふうに、別々に繰り下げられます。
老齢年金の繰り下げ受給を希望する場合は、年金請求書とあわせて「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書」も提出します。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給している方からの「65歳からの年金の繰り下げ受給」についての質問です。
Q：現在、特別支給の老齢厚生年金を受給中です。65歳からは老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金だけ繰り下げ受給することは可能ですか？「昭和36年1月生まれ、64歳主婦。特別支給の老齢厚生年金受給中です。来年65歳から受け取れる年金を繰り下げ受給する場合、老齢厚生年金は受給して、老齢基礎年金だけ繰り下げ受給は可能ですか？」（モウモウさん）
A：特別支給の老齢厚生年金を受給しても、65歳から老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金のみ繰り下げすることはできます老齢年金（老齢基礎年金と老齢厚生年金）は、受給要件を満たせば、原則65歳から受け取れます。希望すれば、65歳で受け取らずに66歳以降75歳まで繰り下げられます（昭和27年4月1日以前生まれの方は繰り下げの上限年齢は70歳まで）。
ひと月繰り下げするごとに、0.7％増額された年金を一生涯もらえます。
繰り下げ受給は、以下の3パターンが可能です。
・老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げ
・老齢基礎年金のみ繰り下げ
・老齢厚生年金のみ繰り下げ
相談者「モウモウ」さんは、特別支給の老齢厚生年金を受給しているとのことですが、特別支給の老齢厚生年金を受給しても、65歳からの老齢年金は繰り下げできます。65歳になったら、老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金のみ繰り下げというふうに、別々に繰り下げられます。
老齢年金の繰り下げ受給を希望する場合は、年金請求書とあわせて「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書」も提出します。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)