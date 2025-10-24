槙野智章、“負けられない闘い”明かすも「そう、完敗です」吐露。モデル妻＆愛犬との家族ショット公開
元サッカー日本代表の槙野智章さんは10月23日、自身のInstagramを更新。妻で俳優の高梨臨さんとの夫婦ショットを披露しました。
【写真】槙野智章&高梨臨との夫婦ショット
また、「ポジション取り、どちらが目立ち、かっこよく可愛いく撮れるか？ 負けられない闘いが現場にはありました」とサッカーの試合とかけた撮影の裏話を語りつつ、「そう、完敗です。勝負を挑んだ僕が悪かったです。なんなら槙野ぱんにも負けました」と高梨さんと愛犬に完敗したことをユーモラスに明かしています。
ファンからは、「素敵」「かっこいいご家族」「2人ともきゃわ」「ダントツでパンちゃんが目立ってます」「奥様凄く綺麗です〜！ そしてイケメン」「ニヤニヤしてるマッキー可愛い」「ぱんちゃん可愛い」「めっちゃええやん！」と、絶賛の声が集まりました。
「ニヤニヤしてるマッキー可愛い」槙野さんは「今発売中のandgirlPLUSにて、妻と撮影させて頂きました」とつづり、5枚の写真を投稿。ファッション誌『andGIRL PLUS』vol.3（主婦の友社）で撮影した夫婦ショットを披露しています。1枚目は同誌の裏表紙で、ゴルフウエア姿の2人と愛犬との家族ショット。そのほか、さまざまな“デートスタイル”を披露しています。
