12月5日に公開される映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の公式Instagramが更新され、出演者のオフショットが公開された。

参考：BE:FIRST JUNONが微笑む姿や眼帯をつけた綱啓永も 『WIND BREAKER』オフショット

本作は、街を守る正義の不良を描く、にいさとるの漫画『WIND BREAKER』を実写化するもの。

主演の水上恒司が風鈴高校1年・桜遥役を演じるほか、桜を真っ先に慕い、ケンカはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦役を木戸大聖、頭脳明晰かつカンフーや合気道を彷彿とさせる独特のケンカスタイルで右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛役を綱啓永、風鈴高校のてっぺんである梅宮一を崇拝する荒くれものの杉下京太郎役をBE:FIRSTのJUNON、そして喫茶店「喫茶ポスト」で働き、桜たちを日々気にかけ見守っている橘ことはを八木莉可子が演じる。

公開されたのは、出演者たちがフィルムカメラで撮影したオフショット。蘇枋隼飛役を務めた綱啓永が撮影した写真には、杉下京太郎役のJUNON（BE:FIRST）と柊登馬役を演じる中沢元紀が仲睦まじくしている様子が映されている。また、綱は投稿にて「この写真は少し仲良くなり始めた頃、せっかく写ルンですがあるのでオシャレな写真撮ろうとなって。僕が撮っていい？と言って、オシャレそうなところに立ってもらって撮った一枚です」と、撮影時のエピソードにも触れている。

駄菓子の前でポーズを決めるJUNONのポージングが話題を呼び、コメント欄も盛り上がりをみせている。

そのほかにも、『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の公式Instagramでは、獅子頭連の頭取・兎耳山役の山下幸輝が撮影した“傷だらけ”のJUNONの姿や、主演の水上と楡井秋彦役の木戸大聖が防風鈴のモットーが書かれた看板の前でツーショットを撮影する様子などが投稿されている。

（文＝リアルサウンド編集部）