「ディズニーストア」沖縄初上陸！ ご当地＆会場限定アイテムなど過去最大のラインナップを展開
沖縄初上陸となるディズニーストアのポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」が、10月31日（金）〜11月24日（月・振休）の期間、沖縄・浦添市にあるサンエー浦添西海岸パルコシティ 2階 センタープラザで開催される。
【写真】『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用！ トートバッグなど新作グッズ一覧
■期間限定のポップアップ
今回開催される「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」は、ディズニーの世界観に没入できる特別な空間で、究極のショッピング体験が楽しめる期間限定のポップアップ。
会場には、沖縄で初披露となる『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用した新デザインのアイテムが登場し、「ぬいぐるみ」や「トートバック」、「ステンレスボトル」、「キーチェーン」、「シークレット巾着」などが並ぶ。
また、ご当地アイテムや会場限定アイテムが展開され、過去最大のラインナップを用意。加えて、本ポップアップのシンボルである「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスの特別フォトスポットで写真撮影も満喫できる。
さらに、「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」開催に合わせて、10月31日（金）より2階センタープラザにHolidayツリーが登場。全長7mのツリーに、ブルーのリボンとオーナメント、約3000個の電飾が飾られ、ホリデームードを盛り上げる。
