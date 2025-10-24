◆みやざきフェニックス・リーグ ソフトバンク1―0広島（24日、天福）

ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手（21）が、プロ入り後初めて外野で試合出場した。

「7番右翼」でフル出場。初回には広島の先頭打者、名原典彦の打球がいきなり飛んできた。「いきなり来るんや」と驚いたというが、難なくキャッチ。4回には佐々木泰の打球が頭上を越えて三塁打に。7、9回は右前の打球を処理し「不思議な感覚だった」と試合では初めての外野守備を振り返った。

愛知・誉高3年時からプロ入り後は内野手だが、小学から高校2年までは外野を守っており、外野の方が経験が長い。外野での出場について、井出竜也野手コーディネーター（54）は、内野から外野の練習を始めた牧原大成の例を挙げた上で「より出場機会を増やすために、まずは外野の適性を見ることになった」と説明。練習は21日から行っており、この日のフェニックス・リーグを合わせて計4試合で試す方針だ。

斉藤和巳3軍監督（47）は「専門的なコーチから見たらいろいろ細かいところはあるだろうけど、久々にやってあれだけ動けて、持っている能力というか、センスは感じた」と、2022年のドラフト会議で1位指名を受けたイヒネのポテンシャルを評価した。

約4年ぶりの外野守備。「後ろから走って（打球を）取りに行くことはなかったので、とりあえず落とさなくてよかった」と胸をなで下ろした。「10点満点で3点」と辛口ながら、新たな挑戦をブレークへのきっかけとする。

（浜口妙華）