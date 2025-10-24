その土地の食文化をぎゅっと詰め込んだ駅弁は旅の楽しみの一つです。JR広島駅では24日から全国の駅弁を集めた催しが始まりました。



■小野宏樹アナウンサー

「たくさんの人がかけつけましてざっと数えても100人以上の方がいらっしゃいます。みなさん、駅弁の販売開始を今か今かと待っています」



広島駅北口のエキキタプラザには、オープン前から約150人が列を作りました。





「駅弁まつり開催します。お待たせしましたどうぞ」「午前10時30分です。駅弁の販売が始まりました。みなさんお目当ての駅弁のもとに向かって行きます」8回目を迎えた「駅弁まつり」。北は北海道、南は鹿児島まで過去最多の52種類が勢ぞろいしました。能登半島地震で被害を受けた北陸の復興を応援するコーナーには、遠路はるばる届けられた駅弁が並びました。■買ったお客Q.たくさん買われましたね「まだいっぱいほしかったの」「カニとかイカとか」「柿の葉寿司が好きでね」開始から1時間足らずで、売り切れる商品が続出しました。■広島駅弁当 鉄道部 夏目祐さん「旅行を思い出していただいたり、ここは行ったことがないけどこんなおいしそうなものがあるんだな、旅行に行ってみたいなと旅情を感じていただきたい」駅弁まつりは26日までです。Q.イチオシの駅弁は何？■広島駅弁当 鉄道部 夏目祐さん「今回新登場で人気商品のえんがわ押し寿司です。作るのも手作業で全部やっていてすごい大変らしい」【2025年10月24日放送】