24日、参政党の神谷宗幣代表は、記者から高市早苗総理の所信表明演説の受け止めを聞かれ、以下のように述べた。

【映像】「がっかり」「遅い」「薄い」神谷代表が高市総理に「責めコメント」連発！

「かなり期待をして臨んだが、正直感想を言うと、ちょっとがっかりしている。目次的には岸田元総理、石破前総理よりも我が党の政策に近いところあると思うが、結局、自民党の枠を超えていないと感じた。つまり、新自由主義的なグローバリズムの流れから脱していない政策だと思った」

「積極財政は掲げているが、結局プライマリーバランスなどに配慮しながらの“責任ある積極財政”ということで、多分それほど思い切った政策にはならない。お題目はいいが政策的にはなかなか振り切ったものにはできないと感じた。また、消費税減税に関しては記載すらなく、給付付きの税額控除があった。それではやはり今の困っている国民の暮らしを立て直していくことはできない。減税とか積極財政もスピーディーにやらないといけないが初動が遅いと感じる内容だった」

「加えて、我が党が掲げている教育政策だ。これが本当に薄い。国の根幹は教育なのに文言には『強く豊かな』みたいなものは入っているが、そこに『教育』が入っていなかった。私は教育の点に関しても高市総理にはかなり期待をしていたので、そこも全くなかったとことに非常に個人的にはがっかりしている」

（ABEMA NEWS）