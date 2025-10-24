住人がマンションのオートロックを出入りするタイミングを狙って侵入する手口のことを「共連れ」といいます。いま、こうした共連れを手口とした事件が相次いでいます。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「オートロック突破『共連れ』どう防ぐ？」をテーマに解説します。

■暴行や殺害…「共連れ」手口とした事件に不安の声

23日、不同意わいせつ致傷の疑いで男の身柄が検察に送られました。男は今月20日、さいたま市のマンションの敷地内で、女子中学生の口を押さえ、引き倒すなどの暴行を加えた疑いがもたれています。男がマンションに侵入した手口が、「共連れ」です。

女子中学生がオートロックを解除したあと、扉が閉まる前にすり抜け、敷地内に入り込んだということです。その後、エレベーターで同じ階までついて行き、犯行に及んだとみられています。

ほかにも、今年8月には兵庫県神戸市のマンションで住人の女性が男に刺され殺害された事件がありました。逮捕された男は共連れの手口でマンション侵入し、エレベーターの中で女性を襲ったとみられています。

さらに先月、東京・世田谷区で女性が刺され殺害された事件では逮捕・起訴された男が、女性が住むマンションに共連れで繰り返し侵入していたことがわかっています。

事件が相次ぐ中、街ではこんな声が聞かれました。

1人暮らしをしている20代の女性は「親に対策した方がいいんじゃないかと言われ、こまめに後ろを振り返るようにしている」。

ほかにも20代の会社員は「帰り道に後ろをついてこられることがけっこうある。暗い道でイヤホンをしないようにしている」と話していました。

■顔認証で共連れを検知、フラッシュライトでお知らせ

では、共連れの被害をどうしたら防ぐことができるのか、考えていきます。

まずはAIを活用した取り組みです。千葉県船橋市の賃貸マンションの出入り口です。扉に貼られているのが「共連れ検知作動中」と記されたステッカーです。

このマンションは、最近新たにできた「共連れを検知するシステム」が導入されています。

まず、マンションの住民全員の顔を事前に登録し、顔認証をしてドアを解錠します。

セキュア広報 栢菅結さん

「扉が解錠されます。（扉の）上に設置されている検知器で（AIで）画像解析して、何人ここを通るのかカウントできる」

カギを開けた人以外が、ドアを通過すると…。

セキュア広報 栢菅結さん

「未登録ユーザーと判定されて、1人しか顔認証していないのに2人入った共連れを検知して、フラッシュライトが光っています」

「共連れの可能性があることを、住人にお知らせする。そうすることで退避行動につながったり、一度外に出て安全を確認するとか、エレベーターに一緒に乗らないなど、自衛の行動につながると考えています」

（顔認証していない）友だちや家族が一緒に入る場合、フラッシュライトは光ります。ただ、あくまでも「住人が共連れに気づいていない時に異変を知らせるもの」なので、安全ならそのまま通りすぎて問題ないということです。

8月末からマンションなどへの提供を開始したといい、フラッシュライトのほかにも警告音を流したり、管理人に即座に通知が届くなどのシスエムも導入できるということです。

■AIが暴力行為などを検知するシステムも

AIを使ったシステムは、ほかにもあります。

エレベーターホールの前で男性が刃物で脅される場面を再現しています。この様子をAIのセキュリティーカメラが捉えると…。

セコム技術開発本部開発センター シニアマネージャー 熊崎誠さん

「いま異常が出ました。襲われている場合には手を上げるとか、脅迫する人はナイフとか鋭利なものを突き刺していると思うんですけど、そういう行動を（被害者と加害者）両方の行動を捉えて判定しています」

人の骨格や姿勢の変化を学習したAIが「暴力行為だ」と検知し、管理人などに知らせることができるというシステムです。

気分が悪くなって倒れてしまった場合も、検知できるそうです。

■警視庁「不安になったら遠慮せずに110番を」

最後に、私たちがすぐできる対策を、警視庁に聞きました。

●家に入る時には不審者や車両がいないか、周囲を確認する。

●不審者がすり抜けてきたら距離を保つ。

●部屋に向かわず、外に出て安全を確認する。

●絶対にエレベーターなど個室や狭いところに、一緒に入らないでください。

●万が一、エレベーターに一緒に乗ってしまったら、非常ボタンを押せる場所に立ちましょう。

不審者かどうか微妙なラインだったとしても、不安になったら遠慮せずに110番してほしいということです。

慣れた場所こそ油断せず、こうした対策も意識してみてはいかがでしょうか。

