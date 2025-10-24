結婚して四半世紀、夫への不満を感じながらも、生活面を考えると「今さら離婚したって……」と、残りの人生も我慢し続ける道を選ぶ人もいますよね。しかし覚悟を決めた女性は、夫に立ち向かって離婚を告げることもあるようで……？ 今回は、熟年離婚を冗談だとバカにした父がブチ切れた母に捨てられた話をご紹介いたします。

母の本気

「父はまさに昭和の男で、ザ・亭主関白。そんな父に、長年耐え続けた母を見てきたので、『お父さんと離婚しようと思うの』と聞かされたとき、私は大賛成でした。父は私に対しても親とは思えないような言動をしてきていたので、離婚してもなにもさみしくないのが本音です。

母が離婚を告げる瞬間は私も一緒にいたのですが、父は本気だと思っていなかったようで『離婚？ 冗談もたいがいにしろ！』『帰ってきたなら早く飯作れ』とこの状況でも偉そうに命令してきたんです。母は今まで歯向かうことができない人だったけど、離婚する覚悟を決めたからなのか、『私に指図するのはやめて！』『あなたと老後生活を送るのは絶対に嫌』『二度と会いたくありません』とビシッと言い返していて、かっこいいなと思いました。

父はこれまで見たことのないブチ切れた母の姿を見て、衝撃を受けたのかなにも言い返せなくなり、その後あっさり離婚が成立。母は自由に老後生活を楽しんでいますよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 熟年離婚を決めた女性は強いですよね。残りの人生を我慢しながら生きていくか、自由に生きていくか。後者を選んだほうが彩りある老後生活になりそうですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。