NEWSのアリーナツアー『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』が10月22日にマリンメッセ福岡A館でツアーファイナルを迎えた。サプライズゲストとして堂本光一（DOMOTO）が登場。メンバーの増田貴久が、堂本とのツーショットを自身のInstagramに公開している。

増田は「#光一君」「#サプライズ登場」「#終演後一緒に飲んだ」「#大きな願いは」「#桜の木に」「#ラーメン」「#スタッフさんからの愛」「#ジュニア」「#応援してるよ」「#みんなありがとう」とハッシュタグ形式にて綴り、堂本との記念写真のほか、ステージショット、終演後に食べたとんこつラーメン、ジュニアから送られた寄せ書きなど、多くの写真をアップしている。コメント欄には「光一さんとのツーショット素敵」「光一くんもほろ酔いかな？」と反響が寄せられている。

また、堂本も自身のInstagramにて、サプライズ登場を報告。「さいごにスタッフさんからのケーキとふうせんをメンバーにとどけてほしいということでとてもたいせつなやくめをにんめいされたよ」「にゅうすのみなさんもジュニアのみなさんもみんなかっこよかったです」「ぼくもしょうらいあんなふうにかっこよくへんきんじゃなくてへんしんできたらればいいな」と冗談混じりに記している。

