反響を呼んだ8月の第1弾放送から3カ月…寺西拓人（timelesz）が人気芸人とタッグを組み、女性ゲストを“ハンサムにもてなす”新感覚トークバラエティー「トーク★ハンサム」第2弾の放送が決定！放送は11月2日（日）14:00〜15:00 日本テレビにて。

この番組は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾け、女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。寺西とともに番組を盛り上げるのは、河井ゆずる（アインシュタイン）、屋敷裕政（ニューヨーク）、新山（さや香）、兎（ロングコートダディ）といった新世代スター芸人。

第2弾のゲストは高橋メアリージュン。俳優として活躍する高橋の意外な恋愛観を深掘りし、No.1ハンサムに選ばれるのは誰なのか!?

さらに第2弾では、ハンサム5人が匿名で女性の悩みに回答し、“どの回答が1番ハンサムだったか？”を街頭インタビューで一般女性100名が投票する新企画「〜世の中のハンサムをわかっているの誰だ〜マスクド★ハンサム」も。お見逃しなく！

◆公式X ： @talk_handsome

◆公式Instagram ： @talk_handsome

◆公式TikTok ： @talk_handsome