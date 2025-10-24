J2徳島所属2選手が同日に別々に交通事故…「クラブ全体で交通安全への取り組みを」
徳島ヴォルティスは24日、MF玄理吾とMFローレンス・デイビッドがそれぞれ運転する乗用車が21日に徳島市内で交通事故を起こしていたことを報告した。
玄の事故は21日午前7時ごろに発生。信号のない交差点での合流地点で車両と衝突し、相手方の車両前方と玄の運転する車両の側面が破損したという。玄に怪我はなかった。
ローレンスの事故は21日午前9時ごろに発生。渋滞中に前方の車両へ接触し、相手の後方部分が破損した。ローレンスに怪我はなかった。
クラブは「多大なるご迷惑をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「再発防止に向けてクラブ全体で交通安全への取り組みを徹底してまいります」とした。
