FC大阪vs栃木SC スタメン発表
[10.24 J3第33節](花園)
※19:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 13 美馬和也
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
MF 8 芳賀日陽
MF 19 増田隼司
MF 27 澤崎凌大
FW 10 久保吏久斗
FW 11 利根瑠偉
FW 51 西村真祈
控え
GK 31 菅原大道
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 7 木匠貴大
MF 24 佐藤諒
MF 37 堤奏一郎
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 25 武井成豪
監督
藪田光教
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
MF 7 棚橋尭士
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 8 福森健太
DF 37 木邨優人
MF 4 佐藤祥
MF 80 オタボー・ケネス
FW 9 菅原龍之助
FW 10 五十嵐太陽
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
