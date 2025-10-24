[10.24 J3第33節](花園)

※19:00開始

主審:小林健太朗

<出場メンバー>

[FC大阪]

先発

GK 1 山本透衣

DF 3 川上竜

DF 13 美馬和也

DF 16 橋本陸

DF 23 秋山拓也

MF 8 芳賀日陽

MF 19 増田隼司

MF 27 澤崎凌大

FW 10 久保吏久斗

FW 11 利根瑠偉

FW 51 西村真祈

控え

GK 31 菅原大道

DF 5 水口湧斗

DF 6 舘野俊祐

MF 7 木匠貴大

MF 24 佐藤諒

MF 37 堤奏一郎

MF 41 野瀬龍世

FW 9 島田拓海

FW 25 武井成豪

監督

藪田光教

[栃木SC]

先発

GK 1 川田修平

DF 2 平松航

DF 3 大森博

DF 25 岩崎博

MF 7 棚橋尭士

MF 11 青島太一

MF 18 川名連介

MF 22 高橋秀典

MF 77 藤原健介

MF 81 中野克哉

FW 32 太田龍之介

控え

GK 27 丹野研太

DF 5 森璃太

DF 8 福森健太

DF 37 木邨優人

MF 4 佐藤祥

MF 80 オタボー・ケネス

FW 9 菅原龍之助

FW 10 五十嵐太陽

FW 29 矢野貴章

監督

小林伸二