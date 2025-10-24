NAOYA¡õÉÚÅÄÐÒÚöW¼ç±é¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×Í½¹ðÊÔ30ÉÃver.¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È²ò¶Ø¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡ª
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×130ËüÉôÆÍÇË¡ªBL¥¢¥ï¡¼¥É ¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç 4Ç¯¼õ¾Þ¤ÎÄ¶¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Êºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä¡Ë¡×¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë24:59¡Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍËÆü24:59¡Á25:29ÊüÁ÷¡Ë¡£
¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦Ì«¡ÊNAOYA/MAZZEL¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥À¥ê½Ã°å³ØÀ¸¡¦ÀÅ¿¿¡ÊÉÚÅÄÐÒÚö/Î¶µÜ¾ë¡Ë¤òÎø¤ËÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦ÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Êª¸ì¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£¼ç¿Í¸øÆó¿Í¤ò°Ï¤à¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢Ì«¤Î·»¡¦¼ù¤òº´Æ£ÎÜ²í¡¢¼ù¤ÎÎø¿Í¤ÇÀÅ¿¿¤ÎÄï¡¦æÆÊ¿¤òHAYATO¡ÊXY¡Ë¡¢ÀÅ¿¿¤ÎÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Ã§¤ò°¤µ×º¬²¹À¤¡ÊICEx¡Ë¡¢¶áß·¤ò¾®À¾±ÓÅÍ¡¢ÀÅ¿¿¤Î¸µ¥«¥Î¡¦¥æ¥«¤òßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¡¢ÀÅ¿¿¤ÈæÆÊ¿¤ÎÊì¤ò²£»³¤á¤°¤ß¡¢Ì«¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤ò»³Ãæ¿ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
ËÜºî¤ÎÍ½¹ðÊÔ 30ÉÃ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò²ò¶Ø¡ª
¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×Í½¹ðÊÔ30ÉÃ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡§https://youtu.be/oyY3ljHtx5c
Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿ÍâÄ«¡¢Ì«¤¬ÀÅ¿¿¤ËËº¤ì¤é¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÀÅ¿¿¤òÍî¤È¤¹ÅÒ¤±¤ò»Ï¤á¤¿Ì«¡£¤½¤ó¤ÊÌ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¾¸þ¤¤ËÀ¿¼Â¤ËÀÜ¤¹¤ëÀÅ¿¿¡£ºÇ°¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤ò¼è¤ê°Ï¤à¡¢¼ù¤ÈæÆÊ¿¤ä¡¢ÀÅ¿¿¤ÎÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Ã§¤È¶áß·¡¢ÀÅ¿¿¤Î¸µ¥«¥Î¡¦¥æ¥«¤Î±ÇÁü¤â½éÅÐ¾ì¡£
ËÜºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¦MAZZEL¡ÖOnly You¡×¤¬¡¢Ì«¤ÈÀÅ¿¿¤Î°î¤ì¤ë»×¤¤¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯Ä´¤·¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£MAZZEL¡ÖOnly You¡×²»¸»¤Î°ìÉô¡Ê¡ÖOnly You -1¥µ¥Óver.-¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¢£»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª
½é²óÊüÁ÷¤ò¤Ò¤«¤¨¡¢½é²óÊüÁ÷¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î´üÂÔ¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤ä¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÆ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥°¥Ã¥º È¯Çä·èÄê¡ª
¥É¥é¥Þ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª¼ç±éÆó¿Í¤Î»£¤ê²¼¤í¤·ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¡¦¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤É¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¡Ú¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥É¥é¥Þ²½µÇ°¥Õ¥§¥¢¡Û¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£¥Õ¥§¥¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×ÂÐ¾Ý¥°¥Ã¥º¡¦½ñÀÒ¤ò3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¡ÖID¥«¡¼¥ÉÉ÷¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥°¥Ã¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆü¥É¥é¥Þ¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¸ø¼°X¡Ê¡÷therapygame_¡Ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¡¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥É¥é¥Þ²½µÇ°¥Õ¥§¥¢³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡¢DMMÄÌÈÎ¤Ç¤â¾åµ´ü´Ö¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¤¢¤¤¤Ä¤Î½ý¤òÌþ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤ä¤ë¡ª
¥²¥¤¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Ì«¡Ê¤ß¤Ê¤È¡Ë¤Ï¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½Ã°å³ØÀ¸¡¦ÀÅ¿¿¡Ê¤·¤º¤Þ¡Ë¤È¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Ð¡¼¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Àª¤¤¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍâÄ«Ì«¤ÎÎÙ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿ÀÅ¿¿¤ÏÌ«¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡ª
¤³¤Î°ì·ï¤ò¥Ð¡¼¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤¿Ì«¤ÏÈà¤é¤È¡ÈÀÅ¿¿¤ò¹û¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Ì«¤Ë½ÐÍè¤ë¤«¡ÉÅÒ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÅÒ¤±¤Î¤¿¤á¤ËÀÅ¿¿¤Ë¶á¤Å¤¯Ì«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¿¼Â¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀÅ¿¿¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢·×²è¤Ï¼¡Âè¤ËÍÉ¤é¤®»Ï¤á¡½¡½
Íî¤È¤·¤Æ¡¢¼Î¤Æ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä
½Ã°å¤ò»Ö¤¹¼ºÎø¤·¤¿¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥À¥ê¸õÊäÀ¸ ¡ß Îø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼
ÅÒ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2¿Í¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡©
¢£¸¶ºî
¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º
¡Ê¿·½ñ´Û¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¡§Æü¥Î¸¶ ½ä
½ÐÈÇ¼Ò¡§¿·½ñ´Û
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê·î´©¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡Ë
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Ä¶¡¦¥Ö¥é¥³¥ó¤Ç¥²¥¤¤ÎÌ«¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤Ç¿ì¤ÃÊ§¤¤¤ÎÃË¡¦ÀÅ¿¿¤È½Ð²ñ¤¦¡£
Èà¤Î´Å¤ä¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ë»ØÀè¤Ëå«¤µ¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿ÀÅ¿¿¤Ï²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
ÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤¿Ì«¤Ï¡¢ÀÅ¿¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥Ð¡¼¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤ÈÅÒ¤±¤ò¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä!?
¡ÚÆü¥Î¸¶ ½ä ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2016Ç¯¡¢·î´©¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¡Ø¡ß¡ß¡ß¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡Ù¤ÇÌ¡²è²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
Íâ2017Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡ß¡ß¡ß¡Ù¤ò¾å°´¡£
¤½¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥àåç¡Ù¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à ¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Á¦¡Ù¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎß·×130ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
¤Û¤«ÂåÉ½ºî¤ËÏÂÉ÷¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼BL¡Ø¿ÀÍÍ¤Î¥¦¥í¥³¡¢¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ÇºÅ»ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢³¤³°¤«¤é¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µ¿åÍËÆü 24:59¡Á25:29 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷
ÇÛ¿®¡§FOD¤Ë¤ÆÀè¹ÔÆÈÀêÇÛ¿®¡¢TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢Hulu¤Ë¤ÆÊüÁ÷½ªÎ»¸å1½µ´Ö¸å¤«¤éÇÛ¿®
µÓËÜ¡¡óîÆ£¤è¤¦¡¡Á¥±È¿¿¼î
´ÆÆÄ¡¡¤«¤È¤¦¤ß¤µ¤È¡¡È¬½½ÅçÈþÌé»Ò
²»³Ú¡¡±óÆ£¹ÀÆó
LGBTQ´Æ½¤¡¡ÇòÀîÂç²ð
¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡Â¿²ì¸ø±Ñ
À©ºî¡¡¿¢Ìî¹ÀÇ·¡¡ÅçÅÄÁí°ìÏº¡¡ÀÄ¼¯ÉÒÌÀ¡ÊDMM.com¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Ã°±©Íýº»»Ò¡¡Çßß·¹¨ÏÂ¡¡ÌÚÇ·Æâ°ÂÂå¡ÊDMM.com¡Ë¡¡Âç¿ù¿¿Èþ¡¡»°ÌÚÏÂ»Ë¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥Ó¥Ç¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
À½ºîÃøºî¡¡2025¡Ö¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¸ø¼°X¡§ ¡÷therapygame_
¢£¸ø¼°instagram¡§ ¡÷therapygame_
¢£¸ø¼°TikTok¡§ ¡÷therapygame_