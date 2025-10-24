10月19日、南魚沼市の巻機山で沢登りをしていた群馬県の40代の男性が動けなくなり、県警のヘリコプターに救助されました。救助の際の映像を県警が公開しました。



こちらは、県警の隊員が沢のそばで動けなくなっている男性の救助に向かう様子です。救助されたのは、群馬県前橋市に住む40代の男性です。男性は、18日から南魚沼市の巻機山で仲間3人と沢登りをしていて。19日に途中で動けなくなったということです。



■隊員

「これからこれつけてもらってあがりますので、服みたいに着てもらいますね。」



男性は、20日午前11時に県警航空隊に救助されました。男性にケガはありません。

男性の仲間3人のうち2人は自力で下山しましたが、群馬県前橋市の60代の男性は沢に面した林の中から発見され死亡が確認されました。死因は、急性心不全でした。