MAZZELが、11月26日に発売する4thシングル「Only You」のショート音源をTikTok、YouTube、Instagramで先行配信した。

「Only You」は好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、MAZZEL史上最大級に儚くも美しいメロディーが耳に残るミディアムバラードになっているという。

「Only You」は、日本テレビ10月期ドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマに起用されている。「セラピーゲーム（作：日ノ原 巡）」は、シリーズ累計130万部突破の人気作品をドラマ化したもの。日本テレビにて『セラピーゲーム』が10月29日24時59分より放送を開始する。

https://youtu.be/oyY3ljHtx5c

なお、最新シングル「Only You」は2025年8月にデジタルリリースした「DANGER」と、新曲を含む、全3曲入り。初回限定盤には、収録楽曲のMVとBehind The Scenesの特典映像のほか、ネームキーホルダー（MAZZEL ver.）が封入される。UNIVERSAL MUSIC STORE盤ではマフラータオルが、MAZZELオフィシャルFC「MUZEUM」会員限定販売では40ページのPhotobookに加えアクリルスタンドとネームキーホルダーが封入される。また、CDリリースに伴い、来年2月にはCD購入者を対象にした全国8都市での無料ミニライブの開催も決定。CD全形態に封入されるシリアルナンバーから応募できるので、詳しくこちらをチェックしてほしい。

◾️「Only You」

2025年11月3日（月）先行配信

※日本テレビ10月期ドラマ「セラピーゲーム」エンディングテーマ ▼ショート音源配信

https://mazzel.lnk.to/onlyyou1

◾️デジタルシングル「Only You」 2025年11月3日（月）リリース

日本テレビ系10月期ドラマ「セラピーゲーム」エンディングテーマ

◾️4thシングル「Only You」

発売日：2025年11月26日（水）

予約開始日：2025年9月29日（月）18:00

※店舗によっては予約開始時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。 ◆初回限定盤

価格：4,290円（税込） ／品番：UMCB-59007

商品内容：CD+DVD+GOODS+ソロフォトカード8種セットA＋シリアルナンバー入り応募抽選券

※三方背ケース、デジパック仕様 ○CD収録内容 ※全形態共通

Only You

DANGER

Trap ○DVD収録内容

・King Kila Game -Music Video-

・King Kila Game -Music Video Behind The Scenes-

・DANGER -Music Video-

・DANGER -Music Video Behind The Scenes-

・DAGNER -Photo Shooting Behind The Scenes-

・Only You -Photo Shooting Behind The Scenes- ○GOODS内容

ネームキーホルダー（MAZZEL ver.） ◆通常盤・初回プレス

価格：1,650円（税込） ／品番：UMCB-59008

商品内容：CD+集合フォトカードA＋シリアルナンバー入り応募抽選券 ※紙ジャケ仕様 ◆UNIVERSAL MUSIC STORE盤 ※UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売

価格：4,290円（税込）

商品内容：CD+マフラータオル+ソロフォトカード8種セットB +シリアルナンバー入り応募抽選券 ※紙ジャケ仕様

○GOODS内容：マフラータオル ◆MUZEUM盤 ※[MAZZEL official Fanclub “MUZEUM”] 会員限定販売

価格：5,390円（税込）

商品内容：CD+40P Photobook+GOODS+集合フォトカードB+シリアルナンバー入り応募抽選券 ※EPサイズ、三方背ケース付き

○GOODS内容：アクリルスタンド＋ネームキーホルダー ※購入時メンバーセレクト可能 ※収録内容は変更になる場合がございます。

※【MUZEUM盤】は[MAZZEL official Fanclub “MUZEUM”（ミュージアム）] 会員の方のみご購入いただけます（入会：https://bmsg.shop/pages/mazzel-fc-members）

※【MUZEUM盤】▶BMSGが提供する新しいファンクラブコミュニティアプリ“B with U”内MAZZEL official Fanclub “MUZEUM”よりご購入ください。ご購入いただくには、UNIVERSAL MUSIC STOREに会員登録（無料）が必要です。

■ライブ出演情報 2025年

11月2日（日）＜宗像フェス2025＞宗像ユリックス

2026年1月10日（土）＜SDGs推進 TGC しずおか 2026＞ツインメッセ静岡 北館大展示場