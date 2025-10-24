標高の高いところでは本格的な秋をむかえ、一足早く紅葉が見ごろとなっています。



23日の湯沢町苗場、ロープウェー『苗場ドラゴンドラ』からの映像です。木々が黄色やオレンジに染まり、一面〝紅葉のじゅうたん〟のような絶景です。



苗場プリンスホテルによりますと、山頂付近では先週から色づきがはじまりました。ここ数日は冷え込みが強まって紅葉が進み、山頂付近ではまさにいま見ごろのピークを迎えています。ドラゴンドラは全長が約5.5kmあり、25分の長い時間にわたってゆったり空中散歩を堪能することができます。中腹や山麓(さんろく)付近はこれから色づきが進むため、今の時期は紅葉のグラデーションを楽しむことができるのも魅力です。



『苗場ドラゴンドラ』の秋の営業は11月9日までです。