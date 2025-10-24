¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼³«ºÅµÇ°¤Ë¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ ¥ï¡¼¥ë¥É ¥¨¥¥¹¥Ý¡ä°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«·èÄê
¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤¬¡¢»Ë¾åºÇÂç¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2022Ç¯10·î30Æü¤Ë»³Ìî¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ½é¤ÎÃ±ÆÈÍ´ÑµÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ ¥ï¡¼¥ë¥É ¥¨¥¥¹¥Ý¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò10·î30Æü19»þ¤è¤ê°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ ¥ï¡¼¥ë¥É ¥¨¥¥¹¥Ý¡ä¤Ï¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ ¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¥é¥¤¥Ö¡£¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢11·î8Æü¡¦9Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡¢11·î29Æü¡¦30Æü¤ËÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¤Î¡¢²ñ¾ì¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤äÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÆüÉÕ¥Ñ¥Í¥ë¤ä¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤Ç¤¡¢ÅöÆü¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø±é¤´¤È¤Ë³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¤ÊÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î7Æü¡Á12·î6Æü¤Î´ü´Ö¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£11·î8Æü¡¢9Æü¤Ë¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸10Ï¢Ê¬¤Î¹ØÆþ²èÌÌ¤òÄó¼¨¤·¤¿Êý¤Ë¡Ö¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥ê¥ó¥°¡ÊÁ´7¼ï¡Ë¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¤È¡Ø½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ù¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¡Ø½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ù¤Î¥«¥Õ¥§¤Þ¤¿¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Î²ñ·×»þ¤Ë¡¢¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆþ¶â´°Î»²èÌÌ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É 4¼þÇ¯µÇ°¥¤¥é¥¹¥Èver.¡×¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤¼¤Ò¥Ä¥¢¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡Ø½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ù¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡£
¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä¤Ï¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥¡Ê¾®ÌîÍ§¼ù¡¿»³Ãæ¿¿¿Ò¡¿Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß¡¿ºÙÅÄ·òÂÀ¡¿Æü¸þºó¸ø¡¿Âç²Ï¸µµ¤¡¿¶¶µÍÃÎµ×¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥ê¥¹¥Þ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡È·î¿ªÐòµÄ¡É¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤Î¤â¤È¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÁ´³Ú¶Ê¤ÎÈäÏª¤ä¡¢¸ø±é¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÆüÂØ¤ï¤ê¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥ê¥¹¥ÞÌ¾Êª¤Î¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥Ä¥¢¡¼ËÜÊÔ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¸ø±é¤Ç³¨ÊÁ¤Î°Û¤Ê¤ëÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÉÕÍ¿¤ä¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬ËþºÜ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KICA-3315¡¡·ÁÂÖ¡§CD¡¡Äê²Á¡§¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¹ØÆþ¡§https://crsm.lnk.to/3rdALPR
¡ü¼ýÏ¿³Ú¶Ê
1. ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
2. ¥«¥ê¥¹¥Þ¤µ¤Ó¤é/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
3. ¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ê¤Á¤å¤Þ/¤·¤Á¤Ë¤ó¤Î¤«¤ê¤Á¤å¤Þ
4. ¥«¥ê¥¹¥Þ²¹Àô¶¿/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
5. FUJIYAMA CHARISMA/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
6. ¤Í¤ó¤Í¤à¤ê¤ó¤ê¤ó/ËÜ¶¶°Í±ûÍø&Ì« ÂçÀ¥
7. ¤Û¤ï¥·¥ã¥Ñ¡ù¥«¥ê¥¹¥Þ¥¹/±îÀî ·Å&Å·Æ²Å·É§
8. ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ï¥¦¥¹¤Î»ö·ïÊí¡Á¾Ã¤¨¤¿Ãá½ø¤ÎÅ«¡Á/°ËÆ£¤Õ¤ß¤ä&ÁðÆåÍý²ò&¥Æ¥é
9. ¥«¥ê¥¹¥ÞÅÁÀâ/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
10. Ä¶¥«¥ê¥¹¥ÞËÞÍÙ¤ê/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
[¤ª¤Þ¤±]
11. ¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°(¥«¥ê¥¹¥Þver.)/¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
12. ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü /¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ
¢¨½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ß¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡Ù¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÉõÆþ
¡üË¡¿ÍÊÌ¹ØÆþ¡õÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡üË¡¿ÍÊÌ¹ØÆþ¡õÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ì¡¼¥¸¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ¤Þ¤ÊÈÄ¥·¡¼¥È¡ÊÀè¹ÔÍ½ÌóÆÃÅµ¡Ë¡õ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ver.¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¢¨¥µ¥¤¥º50mm¡ß50mm
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ver.¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¢¨¥µ¥¤¥º120mm¡ß120mm
¡¦Amazon.co.jp¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°A4¥µ¥¤¥º¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ver.¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡¦TOWER RECORDS¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü2LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê1¼ï¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê1¼ï¡Ë
¡¦HMV¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥ÜA4¥µ¥¤¥º¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê1¼ï¡Ë
¡¦¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡§¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê1¼ï¡Ë
¢¨³¨ÊÁ¤ª¤è¤Ó¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆü²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü ¤Þ¤ÊÈÄ¥·¡¼¥È¡×¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤Æ7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¤Î¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎË¡¿Í¤Ç¤Î¤´Í½ÌóÊ¬¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä
¡ü½Ð±é
¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥(¾®ÌîÍ§¼ù/»³Ãæ¿¿¿Ò/Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß/ºÙÅÄ·òÂÀ/Æü¸þºó¸ø/Âç²Ï¸µµ¤/¶¶µÍÃÎµ×)¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥ó¥µ¡¼¡¢·î¿ªÐòµÄ
¡ü³«ºÅÆü»þ¡¢²ñ¾ì
¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
¡2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ)
17:00³«¾ì / 18:00³«±é
¢2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü)
15:00³«¾ì / 16:00³«±é
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
¡2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ)
17:00³«¾ì / 18:00³«±é
¢2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü)
15:00³«¾ì / 16:00³«±é
¡üÅöÆü¤Î¤·¤ª¤ê
https://charisma-house.com/news/2501/
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
»ØÄêÀÊ \11,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ØÆþ¡§http://l-tike.com/charisma/
¡ü¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî
¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò / EVIL LINE RECORDS
¡ü¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Âçºå¸ø±é¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡TEL¡§0570-200-888(11:00¡Á18:00¢¨Æü½Ë½ü¤¯) https://kyodo-osaka.co.jp/¡¡
Åìµþ¸ø±é¡§HOT STUFF PROMOTION¡¡TEL : 050-5211-6077 (Ê¿Æü12:00¡Á18:00) www.red-hot.ne.jp¡¡
¢¡¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡Ù¥°¥Ã¥º¡¡
¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¥Ú¥ó¥é¥¤¥È
¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä
¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥¿¥ª¥ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É WEAR2ver.¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸ WEAR2ver.¡ÊÁ´14¼ï¡Ë
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥§¥É÷¥«¡¼¥É vol.8(Á´14¼ï)
¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É7Ëç¥»¥Ã¥È WEAR2ver.
¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¤×¤¯¤×¤¯¥·¡¼¥ë ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Üver.
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¢¨ÊÌÅÓ¡¢ÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤â¼ã´³¿ô¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï»ö¸åÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¸åÈÎÇä¤Ë¤Ï¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNSÅù¤«¤é¤Î¹ðÃÎ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1²ó880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¡§Ê£¿ô²óÃíÊ¸¤Ç¤âÎß·×30Ëç¤Þ¤Ç1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡×¥é¥¤¥Ö¿À¸Í²ñ¾ì¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦³«ºÅÆüÄø¡¿²ñ¾ì
2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á16:30/17:00¡Á18:00/½ª±é¸å30Ê¬ÄøÅÙ
2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë10:00¡Á14:30/15:00¡Á16:00/½ª±é¸å30Ê¬ÄøÅÙ
²ñ¾ì¡§¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ÆÃÅµÇÛÉÛ¥Ö¡¼¥¹
¢¨°ú´¹¤¨»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÃæ¤ÏÆÃÅµ°ú´¹¤¨¤ò°ì»þÃæÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»²²Ã¤ÎÎ®¤ì
1.¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ë¤Æ¡¢10Ï¢Ê¬°Ê¾å¤´¹ØÆþ
2.¹ØÆþÍúÎò²èÌÌÆâ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ú¸½ÃÏ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁàºî¥Ü¥¿¥ó¡Û¤ò¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ØÄó¼¨
3.¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁàºî¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇÆÃÅµ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¡Ú¸½ÃÏ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁàºî¥Ü¥¿¥ó¡Û¤ÏÉ¬¤º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áàºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÁàºî¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âÆÃÅµ°ú´¹¤¨¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ú´¹¤¨¤Î¤¿¤á¡¢°ú´¹¤¨¤Ï1²ó¤Ë¤Ä¤ ºÇÂç10¸Ä¡Ê¡á100Ï¢Ê¬¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
10¸Ä°Ê¾å¤Î°ú´¹¤¨¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆÅÙÎó¤Ø¤ªÊÂ¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï³ÆÆüÊ¬¤Îºß¸Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¼ïÎà¤Ï¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦°ú´¹¤¨ÂÐ¾Ý
1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ò10²óÏ¢Â³¡Ê10¤ÎÇÜ¿ô¡Ë¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤´¤È¤Ë¡¢ÆÃÅµ1¸Ä¤È°ú´¹¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ØÆþÎã
[ÂÐ¾Ý]
1²ñ·×¤Ç¤¯¤¸¤ò10²ó¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ ¢ª ÆÃÅµ1¸Ä¤È°ú´¹¤¨
1²ñ·×¤Ç¤¯¤¸¤ò30²ó¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ ¢ª ÆÃÅµ3¸Ä¤È°ú´¹¤¨
[ÂÐ¾Ý³°]
1²ñ·×¤Ç¤¯¤¸¤ò7²ó¹ØÆþ ¢ª ÆÃÅµ°ú´¹¤¨¤Ê¤·
2²ñ·×¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì8²ó¡¦2²ó¹ØÆþ ¢ª ¹ç»»ÉÔ²Ä¡¢ÆÃÅµ°ú´¹¤¨¤Ê¤·
¡¦Ãí°Õ»ö¹à
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¯¤¸¹ØÆþ²èÌÌ¤Î¡Ú¸½ÃÏ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁàºî¥Ü¥¿¥ó¡Û¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áàºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÁàºî¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âÆÃÅµ°ú´¹¤¨¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ú´¹¤¨»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦KING¤¯¤¸ ONLINE¤È¤Ï
¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤«¤éÍ·¤Ù¤ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖKING¤¯¤¸ ONLINE¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://kuji.kingrecords.co.jp
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://kuji.kingrecords.co.jp/contacts/new
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§·î¡Á¶âÍËÆü 10:00¡Á17:00 ½ËÆü¡¦Åö¼Ò»ØÄêµÙÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¤¯¤¸¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀ¼Á¾å¡¢Ê£¿ô²ó¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿ºÝ¤ËÆ±°ì¤Î¾ÞÉÊ¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀèÃå½ç¤Î¾ÞÉÊ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ê£¿ô²óÃíÊ¸¤Ç¤âÎß·×30Ëç¤Þ¤Ç1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¦¹ñÆâ¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ³°½»½ê¤Ç¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÇÛÁ÷Àè¤¬¹ñ³°½»½ê¤Î¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É²ñ°÷¡×¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÜºÙ¤ÏKING¤¯¤¸ ONLINE¡Ö²ñ°÷µ¬Ìó¡×¡ÖÃí°Õ»ö¹à¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ß½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥«¥Õ¥§ Ï¢Æ°´ë²è
¥«¥Õ¥§¤Þ¤¿¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Î²ñ·×»þ¤Ë¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆþ¶â´°Î»²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨ÂÐ¾Ý¸ø±é¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµÌ¾¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É 4¼þÇ¯µÇ°¥¤¥é¥¹¥Èver.
¡¦ÂÐ¾Ý¸ø±é
¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼
¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡ËDay1/Day2
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©¡ËDay1/Day2
¢¨°ìÅÙ¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¡Ø½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ù³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§¡Ø½Ë4¼þÇ¯¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ù
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://crsmcafe-gumbo.charisma-house.com/
¡¦³«ºÅ¾ì½ê
Live Cafe Mixa¡Ê¥é¥¤¥Ö¥«¥Õ¥§¥ß¥¯¥µ¡Ë/POP UP Mixa¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ß¥¯¥µ¡Ë
¢©170-0013¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-14-3¡¡Mixalive TOKYO
¡¦³«ºÅÆüÄø
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡Á 11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡ÊCAFE¡Ë 10:00 ¡Á 21:30¡¡90Ê¬Æþ¤ìÂØ¤¨À© ¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼ ³Æ²ó30Ê¬Á°¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊPOP UP SHOP¡Ë10:00¡Á21:20¡¡20Ê¬Æþ¤ìÂØ¤¨À©
¢¨¾ðÀª¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢µÙ¶È¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎÁ¶â
¥«¥Õ¥§Æþ¾ìÍ½ÌóÀ°Íý·ô ¡§ 500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡×ÉÕ
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×Æþ¾ìÍ½ÌóÀ°Íý·ô¡§300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×ÉÕ
¡¦¥«¥Õ¥§ ¡Ü ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥× °ìÈÌÈ¯Çä
ÈÎÇäURL¡§https://crsm.lnk.to/cgcPR
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¤ß
¢¨Í½ÄêËç¿ôÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¿½¹þ²ÄÇ½²ó¿ô¤ä¾å¸ÂËç¿ôÅù¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥á¥Ë¥å¡¼
¡ÊFOODS¡Ë
¡¦¤Õ¤ß¤ä¤Î¥Ö¥¤¥ä¥Ù¡¼¥¹
¡¦Íý²ò¤ÎÆÚ½Á
¡¦°Í±ûÍø¤Î»²·ÜÅò
¡¦±îÀî¤Î¥Ü¥ë¥·¥Á
¡¦ÂçÀ¥¤Î¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼
¡¦¥Æ¥é¤Î¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼
¡¦Å·É§¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥È¥í¥¬¥Î¥Õ
¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¥¬¥ó¥Ü¥¹¡¼¥×
¡ÊDESSERT¡Ë
¡¦¤Õ¤ß¤ä¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤
¡¦Íý²ò¤ÎÆ¦²Ö
¡¦°Í±ûÍø¤ÎËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹
¡¦±îÀî¤ÎÇòÅí¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó
¡¦ÂçÀ¥¤Î¥Á¥å¥í¥¹
¡¦¥Æ¥é¤Î¥¨¥Ã¥°¥¿¥ë¥È
¡¦Å·É§¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë
¡ÊDRINK¡Ë
¡¦¤Õ¤ß¤ä¤Î¥¢¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¥¿¥í¥Ã¥µ
¡¦Íý²ò¤Î¥É¥é¥¥å¥é¥â¥Ò¡¼¥È¥¸¥å¡¼¥¹
¡¦°Í±ûÍø¤ÎÀÄ½Á¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä»ÅÎ©¤Æ
¡¦±îÀî¤Î¥¢¥×¥Õ¥§¥ë¥·¥ç¡¼¥ì
¡¦ÂçÀ¥¤Î¥Û¥Ã¥È¥ì¥â¥ó¥é¥¤¥à¥¨¡¼¥É¡¡
¡¦¥Æ¥é¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¥é¥Ã¥·¡¼
¡¦Å·É§¤Î¥Þ¥ÆÃã
¡¦¡ÖTAG LIVE LABEL¡×DRINK ¥¦¡¼¥í¥óÃã¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¢§¥°¥Ã¥º
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É 4¼þÇ¯ver.
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸ 4¼þÇ¯ver.¡ÊÁ´£·¼ï¡Ë
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥§¥É÷¥«¡¼¥É vol.9¡ÊÁ´14¼ï¡Ë
¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É7Ëç¥»¥Ã¥È 4¼þÇ¯ver.
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ 4¼þÇ¯ver.
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Æ¦ËÜ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ 4¼þÇ¯ver.¡ÊÁ´7¼ï¡Ë
¡¦¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É 4¼þÇ¯ver.
¡¦¥á¥é¥ß¥ó¥¹¡¼¥×¥Ü¥¦¥ë 4¼þÇ¯ver.
¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥¹¥Ñ¥¤¥¹
¢¨²ñ´ü½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï»ö¸åÄÌÈÎ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¹ØÆþ²ÄÇ½¿ô¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÀ©¸Â¤Î¿ô¡¢ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¡¦¥«¥Õ¥§¤´Í½ÌóÆÃÅµ
»öÁ°Í½Ìó¤Ë¤Æ¥«¥Õ¥§¤ò¤´ÍøÍÑ¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡Ö¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡ÊÁ´7¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¤´Í½Ìó1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆüÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤´Í½ÌóÆÃÅµ
»öÁ°Í½Ìó¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤´ÍøÍÑ¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¤´Í½Ìó1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆüÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´ÃíÊ¸ÆÃÅµ
¥Õ¡¼¥É¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤´ÃíÊ¸Ëè¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡Ö¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ´7¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
