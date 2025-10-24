2026年1月から鹿児島市の交通安全教育センターでの運転免許の更新は、事前予約制になります。24日から予約の受け付けが始まりました。



年間約14万4000人、多いときは1日に1000人以上が運転免許の更新に訪れる鹿児島市の交通安全教育センター。これまで手続きは先着順でしたが、2026年1月4日から事前予約が必要になります。その予約の受け付けが24日から始まりました。免許の更新を案内するはがきが届いたらすることは？





（県警交通部免許管理課 有木園典秀警部補）「（更新はがきに）ユーザーIDと初期パスワードが書いてあります」二次元バーコードを読み込み県警のホームページの案内に従ってIDとパスワードを入力。希望の日にちや時間帯を選んで予約します。（県警交通部免許管理課 有木園典秀警部補）「これが講習が始まる時間なので実際の受付時間は10時20分からなのでここを注意してほしい」（山下香織アナウンサー）「もう並ばなくてもこの受付時間に合わせて来ればいいということ？」（県警交通部免許管理課 有木園典秀警部補）「受付時間に来てもらえれば今までのような待ち時間は発生しない」予約の変更やキャンセルもオンラインでできます。（県警交通部免許管理課 有木園典秀警部補）「待ち時間の短縮と混雑の緩和を目的に実施する。交通安全教育センターで免許更新する場合は完全予約制になるのでご注意ください」高齢者講習を受ける70歳以上の人は予約の必要はないということです。