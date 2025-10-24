ORANGE RANGE、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』主題歌「トワノヒカリ」MV公開。當真あみ・齋藤潤が映画の世界から登場
ORANGE RANGEが、現在公開中の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』主題歌「トワノヒカリ」のMVを公開した。
新曲「トワノヒカリ」は、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の主題歌として書き下ろされたバラード曲だ。ORANGE RANGEがヒットを記録した「花」のキャッチフレーズでもあった「泣けるレンジ」を掲げた渾身の楽曲でもあるという。
そんな新曲のMVが本日19時にYouTubeに公開された。映画公開から1週間は、劇場限定で映画視聴後に表示されるQRコードからのみ観れた映像が、本日一般公開された形になったという。
MVは、映画の世界観が深く反映されたものとなっており、俳優・當真あみと齋藤潤が映画の登場人物の桜井萌と佐藤日向として出演している。まさかのORANGE RANGEと佐藤日向（齋藤潤）が、一緒に壮大な田園を走り抜けるシーンも。映画のピュアな物語の断片が、楽曲の持つ壮大で優しいメロディーと絡み合い、映画を観た人は必見の映像に仕上がっているとのことだ。なお、MVも映画と同様の酒井麻衣監督が手掛けている。
◆ ◆ ◆
◾️酒井麻衣監督 コメント
ORANGE RANGEさんより
この映画のために、儚く優しく前向きで、あたたかな歌をいただきました。
そして、MVをお願いできますかと言われた時は、本当に大切に撮影をしなければと思い、挑みました。
好きな人と会えない期間の日向（齋藤潤）目線の物語。
好きな人と会えない時間、1人で過ごす、
切なさと強さが感じると思います。
2人でストロベリームーンを見に行った後に会えなくなった時なのか、それとももっと後のお話なのか、それはどちらなのでしょう。感じてみてくださいませ。
映画では、登場していないのですが、
裏設定として
ORANGE RANGEのメンバーの皆様は、
・日向が醤油を配達するお得意さん（古民家カフェ）
・向日葵畑の人（あの時協力してくれた向日葵畑の人ですね）
として登場しています。
誰がどの役なのか、是非そこも楽しみにチェックしてみてくださいませ。
映画『ストロベリームーン』も絶賛大ヒット公開中です。
ORANGE RANGEさん「トワノヒカリ」と共に、この切なくて優しい世界と強い生き様が、是非より多くの人の心に届きますように。
◆ ◆ ◆
◾️「トワノヒカリ」
配信日：2025年10月15日（水）
CDパッケージリリース日：2025年10月22日(水)
▼Spotify / AppleMusicの事前登録
https://orangerange.lnk.to/towanohikari_PAPS
▼CD購入
https://ORANGERANGE.lnk.to/Towanohikari
【完全生産限定盤】CD＋BD
品番：SRCL-13413〜13414 \5,500（税込）
◆収録曲
Disc1[CD]
01.トワノヒカリ
02.Precious
03.マジで世界変えちゃう5秒前 -naotohiroyama remix-
04.トワノヒカリ -Instrumental-
05.Precious -Instrumental-
Disc2[Blu-ray]
01.イケナイ太陽 Music Video 令和ver.
02.トワノヒカリ Music Video
03.トワノヒカリ Making of Music Video
■映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』
2025年10月17日（金）全国公開
◆イントロダクション
子どもの頃から病弱で、家の中だけで過ごしてきた桜井萌。15歳の冬、余命半年と医師から宣告される。家族が悲しみに暮れるなか、高校に通うことを決意した萌は、同じクラスの佐藤日向に突然告白。恋人同士となって少しずつ距離を縮めていく２人は、萌の誕生日に“好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれる”という満月「ストロベリームーン」を見に行く夢を叶える。しかしその日を境に、萌は音信不通となってしまう。萌が消えた理由とは。そして13年後に明かされる、萌の思いとは…。
「令和イチ泣ける」と話題の純愛小説の実写映画化として豪華実力派キャスト＆アーティストが集結し、この秋ついに大スクリーンへ登場する本作。キャスト、製作陣、アーティストそれぞれの熱く瑞々しい想いが紡ぎ出す、感動のヒューマン・ラブストーリーをお楽しみにお待ちください！
◆作品情報
原作：芥川なお「ストロベリームーン」（すばる舎）
脚本：岡田惠和
監督：酒井麻衣
音楽：富貴晴美
主題歌：ORANGE RANGE「トワノヒカリ」（Sony Music Labels Inc.）
出演：當真あみ 齋藤 潤 ／ 杉野遥亮 中条あやみ
池端杏慈 黒崎煌代 吉澤要人
伊藤健太郎 泉澤祐希 池津祥子 橋本じゅん
田中麗奈 ユースケ・サンタマリア
配給：松竹
（C）2025「ストロベリームーン」製作委員会
公式サイト：https://movies.shochiku.co.jp/stmoon-movie/
公式SNS：stmoon_movie
