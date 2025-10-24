中国で「国辱の日」に合わせて公開された旧日本軍の「７３１部隊」をテーマにした映画「７３１」への批判が相次いでいる。

細菌兵器の研究・開発が行われた収容所内での花魁（おいらん）道中など荒唐無稽な描写が理由とみられ、ＳＮＳ上では返金を求める声まで出ている。

映画の舞台は黒竜江省ハルビン。収容施設に連行された中国人男性が、他の捕虜と協力して脱出を試みるとの筋書きだ。満州事変の発端となった柳条湖事件が起きた９月１８日に封切られた。初日の興行収入は３億元（約６４億円）を超えたものの、１週間後には１０分の１以下に落ち込んだ。

中国紙・黒竜江日報は「厳密な史料考証」をアピールしたが、施設内で芸者が花魁道中を繰り広げ、女性士官が登場する。７３１部隊に詳しい愛知学院大の広中一成准教授（中国近現代史）は「細菌感染の恐れがある危険な場所で花魁道中が行われるわけがなく、女性士官も存在しない。奇妙な日本観に基づく演出だ」と指摘した。

ＳＮＳ上では「返金しろ」「ゴミ映画」といった投稿が相次ぐ。他の抗日映画と異なり、中国の映画情報アプリで評価得点が表示されない状態が続く。あまりの低評価が露呈しないようにするためとみられる。（瀋陽支局 出水翔太朗）