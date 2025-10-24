MAZZEL・NAOYA、龍宮城・冨田侑暉のキスシーンNGテイクを暴露「上唇をはむって噛んでくれればなと思ってた」【セラピーゲーム】
【モデルプレス＝2025/10/24】MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（ナオヤ）と龍宮城の冨田侑暉がW主演を務める日本テレビ系ドラマ「セラピーゲーム」（10月29日スタート／毎週水曜24時59分〜）のトークイベント&第1話先行上映会が10月24日、都内にて開催された。キスシーンの裏話を明かした。
【写真】人気BL実写キャスト、舞台上でキスシーン詳細を説明
本作は「BLアワード シリーズ部門」を4年受賞し、シリーズ累計130万部を突破した日ノ原巡氏の人気漫画が原作。ゲイのカメラマン・三兎湊（みと・みなと）は、失恋したばかりの獣医学生・生嶋静真（いくしま・しずま）と行きつけのバーで出会い、勢いで一夜を共にしてしまう。しかし、翌朝、湊の隣で目覚めた静真は湊のことを全く覚えていなかった。この一件をバーの従業員たちにいじられた湊は彼らと“静真を惚れさせることが湊に出来るか”賭けをすることに。賭けのために静真に近づく湊だったが、誠実で真っ直ぐな静真と過ごすうち、計画は次第に揺らぎ始める。NAOYAは“ツンデレフォトグラファー”の湊役を、冨田は“スパダリ獣医学生”の静真役を演じる。
2人に対するファンからの質問に答えるコーナーで「撮影を通して改めて発見したお互いのかわいいところ」を聞かれたNAOYAは「キスシーンがあるかどうか分からないんですけど（笑）」と裏話を濁しつつ話し出すと、冨田が「もう無理だよそれは」とツッコミ。キスシーンについて「上唇をちょっとはむっとするというシーンがあったんですけど、その時に普通こう来て、上唇をはむって噛んでくれればなと思ってたんですよ。じゃあ口をぱあーって開けてきて、食べられるかと思って！」と驚いてのけぞり、NGシーンになったというエピソードを披露した。照れる冨田を横目に「キスする時に口開けてくる人っておらんなと思って、ちょっと可愛いなと思いました」と笑顔で振り返った。
一方の冨田もキスシーンの直後「ちょっと照れるんですよ。その時の照れ方が普通ににやっとかじゃなくて、なんか多分湊も入ってると思うんで、ちょっとすかした感じの」とNAOYAのキスシーン撮影直後の表情を再現。「めっちゃ湊なのに終わった瞬間『すん』みたいな顔が可愛いなと思いましたね」と笑っていた。（modelpress編集部）
