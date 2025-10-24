森香澄、美スタイル際立つオフショル＆シースルー衣装多数公開「眼福」「とにかく可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/24】フリーアナウンサーの森香澄が23日、自身のInstagramを更新。オフショルダーやシースルーなど美しいスタイルが際立つ衣装を多数公開し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳フリーアナ、色白素肌輝くノースリ姿
森は「衣装たち！！」と綴り、番組などに出演した際の衣装でのショットを多数投稿。美しい肩のラインが際立つオフショルダーの白トップスとロングスカートを合わせたスタイルや、華奢なデコルテをのぞかせた水色のタンクトップ、ほんのりと腕が透ける水色のシースルーブラウス、スラリとした腕が際立つ水色のタイトなロングドレスなど、様々な衣装を着こなした姿を開している。
この投稿に、ファンからは「眼福」「写真集みたい」「何を着ても美しい」「スタイルいい」「とにかく可愛すぎる」「全部輝いてる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳フリーアナ、色白素肌輝くノースリ姿
◆森香澄、美スタイル際立つ衣装公開
森は「衣装たち！！」と綴り、番組などに出演した際の衣装でのショットを多数投稿。美しい肩のラインが際立つオフショルダーの白トップスとロングスカートを合わせたスタイルや、華奢なデコルテをのぞかせた水色のタンクトップ、ほんのりと腕が透ける水色のシースルーブラウス、スラリとした腕が際立つ水色のタイトなロングドレスなど、様々な衣装を着こなした姿を開している。
◆森香澄の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「眼福」「写真集みたい」「何を着ても美しい」「スタイルいい」「とにかく可愛すぎる」「全部輝いてる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】