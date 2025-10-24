森香澄（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/24】フリーアナウンサーの森香澄が23日、自身のInstagramを更新。オフショルダーやシースルーなど美しいスタイルが際立つ衣装を多数公開し、反響を呼んでいる。

◆森香澄、美スタイル際立つ衣装公開


森は「衣装たち！！」と綴り、番組などに出演した際の衣装でのショットを多数投稿。美しい肩のラインが際立つオフショルダーの白トップスとロングスカートを合わせたスタイルや、華奢なデコルテをのぞかせた水色のタンクトップ、ほんのりと腕が透ける水色のシースルーブラウス、スラリとした腕が際立つ水色のタイトなロングドレスなど、様々な衣装を着こなした姿を開している。

◆森香澄の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「眼福」「写真集みたい」「何を着ても美しい」「スタイルいい」「とにかく可愛すぎる」「全部輝いてる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

