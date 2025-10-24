timelesz・寺西拓人×人気芸人がタッグ！ 『トーク★ハンサム』第2弾、11.2放送
timelesz・寺西拓人が人気芸人とタッグを組み、女性ゲストを“ハンサムにもてなす”新感覚トークバラエティー『トーク★ハンサム』の第2弾が、日本テレビにて11月2日14時から放送されることが決定した。
【動画】timelesz・寺西拓人、「ジョブメドレー」新CMキャラクター就任に喜びの声 「驚いたと同時に、とても光栄」
本番組は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るバラエティー。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。
寺西とともに番組を盛り上げるのは、アインシュタイン・河井、ニューヨーク・屋敷、さや香・新山、ロングコートダディ・兎。
反響を呼んだ8月の第1弾放送から3ヵ月、第2弾の放送が決定。
今回の女性ゲストは、高橋メアリージュン。俳優として活躍する高橋の意外な恋愛観を深掘りし、No.1ハンサムに選ばれるのは誰なのか？
さらに第2弾では、ハンサム5人が匿名で女性の悩みに回答し、“どの回答が1番ハンサムだったか？”を街頭インタビューで一般女性100名が投票する新企画「〜世の中のハンサムをわかっているの誰だ〜マスクド★ハンサム」も放送する。
『トーク★ハンサム』第2弾は、日本テレビにて11月2日14時放送。
