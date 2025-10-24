¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê±éÀâ¤Ç¥ä¥¸»¦Åþ àµÄ²ñ¤Î²Úá¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤ë±ÊÅÄÄ®ÏÀÍý¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ¤Î³µÇ°¡×ÈãÈ½
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬£²£´Æü¡¢¹ñ²ñ¤Ç½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËÊ£¿ô¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬ÂçÀ¼¤Ç¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥¸µÄ°÷¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·àÈÈ¿ÍáÃµ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»ÏËö¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö£×£Â£Ó¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¥Ç¥¹¥¯¤òÌ³¤á¤ë¼Ä¸¶ÍµÌÀ»á¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö¤³¤Î¥ä¥¸Ã¯¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤Ö¤«¤·¤ó¤À¤¢¤È¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ä¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ä¥¸¤ÏµÄ²ñ¤Î²Ú¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤âÌîÅÞ¤Î»þ¤Ï·ã¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤âµÄ²ñÆâ¤ÎµÄ°÷¤Î¸ÀÆ°¤òµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢àµö¤µ¤ì¤ë¥ä¥¸á¤Î£³¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÈÖ³°°ìÎã¤òÄó¼¨¡£
¡¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÎÉ¤¤¤«
¡¡¢Áê¼êÂ¦¤ò¤âÓ¹¤é¤»¤ëÆâÍÆ¤«
¡¡£¹ñÌ±¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤»¤ë¤«
¡¡ÈÖ³°¡¡¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤ë¤«
¡¡¼Ä¸¶»á¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö±éÀâ¤ò¤¿¤À¼ÙËâ¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇ°¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¾¼ÏÂ¤Î³µÇ°¤ò°ú¤¤º¤ë¤Î¤«¡×¡Öº£²ó¤Î¤Ï¥ä¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»¨²»¡×¤Èà±ÊÅÄÄ®¤Î¾ï¼±á¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¥ê¥×¥é¥¤¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íµ¬Â§¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡½°µÄ±¡µ¬Â§¤ÎÂè£²Àá¡ÖÃá½ø¡×¤Ç¤Ï¡ÖµÄ°÷¤Ï¡¢µÄ±¡¤ÎÉÊ°Ì¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÂè£²£±£±¾ò¡Ë¡¢¡ÖµÄ»öÃæ¤ÏÍô¤ê¤ËÈ¯¸À¤·Ëô¤ÏÂ¾¿Í¤Î±éÀâ¤òË¸¤²¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÂè£²£±£¶¾ò¡Ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤é¡ÖÂè£²Àá¡¡Ãá½ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆµÄÄ¹¤¬·è¤¹¤ë¤È¤âÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êµÄÄ¹¤ÎÈ½ÃÇ¼¡Âè¤Ç¡¢¥ä¥¸¤À¤±¤Ç½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤¬Ä¹Ç¯¤Î´·½¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î·§Ã«Íµ¿Í»²±¡µÄ°÷¤¬¡Ö¹ñÌ³Âç¿Ã¤Î¤ä¤¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¼ç°Õ½ñ¡×¤òÄó½Ð¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñ·ûË¡Âè£µ£±¾ò¤Ï¡ÖÎ¾µÄ±¡¤ÎµÄ°÷¤ÏµÄ±¡¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±éÀâ¡¢Æ¤ÏÀËô¤ÏÉ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¡³°¤ÇÀÕÇ¤¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¹ñÌ³Âç¿Ã¤ÏµÄ°÷¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌÈÀÕ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¹ñÌ³Âç¿Ã¤¬ÉÊ³Ê¤Î¤Ê¤¤¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤¹¤Î¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤Î¼ç»Ý¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÎÀ¯ÉÜ²óÅú¤Ï¡Ö±¡Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¸À¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Î±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ªÅú¤¨¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¸¤Ë¥¥ì¤Æ¤â¤í¤¯¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡££²£°£°£°Ç¯£±£±·î¤Ë¤Ï¿¹´îÏ¯¼óÁê¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾¾Ï²·ò»ÍÏº½°±¡µÄ°÷¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Î¥ä¥¸¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ±éÃÅ¾å¤«¤é¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢¾¾Ï²»á¤ÏÄ¨È³°Ñ°÷²ñ¤Ë¤«¤±¤é¤ì£²£µÆü´Ö¤ÎÅÞ°÷Ää»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
