ホロライブ・大空スバル、『神トラ』実況でセーブが消失し絶叫「人のセーブデータをエンタメにするな!!」
「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、23日に自身のチャンネルでゲーム実況を配信。セーブデータが消えていることが判明し、悲鳴を上げた。
【動画】ゲーム内のオジサンにまで同情されるスバルさんが不憫すぎた
現在「スーパーファミコン Nintendo Classics」に収録されている『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』の実況を行っているスバルさん。23日の配信でも本作に挑戦したが、ゲーム開始直後にマップ画面を確認したところ、ストーリーの進行が前回よりも前に戻っていることに気付く。
前回の終了時にはセーブをしていたにもかかわらず、進行状況が保存されていないトラブルにチャット欄でも「あれ？」「まさか…」と不穏な空気が漂い、スバルさんも「こんなの夢だ！」と悲鳴。服がびしゃびしゃになるほど冷や汗をかいていたという。
その後も再起動を試みたり、クラウドのセーブデータバックアップを確認したりしたものの状況は改善せず、前回攻略した箇所を再びやり直すことに。これを見たファンが「草」「すまん笑っちゃうw」「面白い物を見せてくれてありがとう」とコメントすると、「お前、人のセーブデータをエンタメにするな!!」というスバルさんの絶叫がこだました。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」
